Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

Сегодня

Аргентина: Копа де ла Суперлига (1/2 финала) 00:45 Позже 0 Бока Хуниорс 0 Аргентинос Хуниорс

Аргентина: Примера Б Насьональ. Плей-офф: Плей-офф (1/2 финала) 21:10 Позже 0 Альмагро 0 Сентраль Кордоба

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Финал) 15:30 Итог 3 Ройал Антверпен 2 Шарлеруа

Бразилия: Серия B 22:00 Позже 0 Атлетико Гойяненсе 0 Витория

Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура (Финал) 20:30 Позже 0 Антигуа 0 Малакатеко

Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура (Финал) 01:00 Позже 0 Мотагуа 0 Олимпия Тегусигальпа

Дания: Второй дивизион: Повышение - групповой этап 16:00 Итог 1 АБ 0 Скив

Израиль: Первая лига Израиля: Квалификация (Финал) 20:15 Позже 0 Хапоэль Акре 0 Маккаби Герцлия

Индонезия: Лига 1 16:30 Итог 2 ПСИС 1 Персиджа

Италия: Серия C. Понижение. Плей-офф: Группа Б (Финал) 16:00 Итог 2 Римини 0 Виртус Верона

Китай: Первая лига Китая 14:30 Итог 2 Qingdao Huanghai 3 Чанчунь Ятай

Мексика: Лига MX Клаусура: Плей-офф (Финал) 04:06 Позже 0 Леон 0 Тигрес

Румыния: Лига II 14:00 Итог 2 УТА Арад 4 Петролул Плоешти

Сербия: Super Liga Qualification (Финал) 17:00 Итог 2 Динамо Вранье 0 Indjija