Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Вольфсбергер
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
0:1
11' ГолЛема Майкл Джон
23' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
58' Желтая карточкаЛема Майкл Джон
73' Желтая карточкаМарешиц Дарио
1:1
78' Гол в свои воротаШпендльхофер Лукас
82' Желтая карточкаРицмайер Марсель
22
Койта
Секу
26
Кох
Фабиан
30
Ivan
Ljubic
14
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Roman Maehlich
Ход матча
11'
23'
58'
73'
78'
82'
87'
90'
2:1
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК
ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5:0
|10
|8
|1
|1
|26 - 9
|52
|2.
|ЛАСК
|3:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|40
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|29
|4.
|Аустрия Вена
|1:3
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|27
|5.
|Штурм
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 16
|25
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:5
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|21
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