Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Вольфсбергер
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Штурм
0'
0:1
11' Гол
Лема Майкл Джон
23' Желтая карточка
Линдль Михаэль
58' Желтая карточка
Лема Майкл Джон
73' Желтая карточка
Марешиц Дарио
1:1
78' Гол в свои ворота
Шпендльхофер Лукас
82' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
87' Желтая карточка
2:1
90' Гол
 90'+1
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
4
Manfred
Gollner
7
Шмиц
Лукаш
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
22
Койта
Секу
28
Фризенбихлер
Кевин
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
23
Шпендльхофер
Лукас
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
19
Домингес
Хуан
25
Хирлэндер
Штефан
30
Ivan
Ljubic
9
Китеишвили
Отар
38
Лема
Майкл
Джон
14
Пинк
Маркус
Вольфсбергер
4-4-2
Штурм
4-1-4-1

Ход матча

11'
0:1
Лема Майкл Джон
(Китеишвили Отар)
23'
Линдль Михаэль
 
58'
 
Лема Майкл Джон
66'
 
Якупович Арнел
Пинк Маркус
73'
 
Марешиц Дарио
73'
Шмид Романо
Верницниг Кристофер
 
78'
Шпендльхофер Лукас
1:1
81'
 
Янтшер Якоб
Лема Майкл Джон
82'
Рицмайер Марсель
 
86'
Stefan Goelles
Рицмайер Марсель
 
86'
 
Грозурек Лукас
Домингес Хуан
87'
 
89'
Bernd Gschweidl
Фризенбихлер Кевин
 
90'
2:1

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК
ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига
Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5:0 10 8 1 1 26 - 9 52
2. ЛАСК 3:1 10 5 2 3 17 - 11 40
3. Вольфсбергер 1:1 10 4 2 4 14 - 16 29
4. Аустрия Вена 1:3 10 3 3 4 15 - 18 27
5. Штурм 1:1 10 3 1 6 11 - 16 25
6. Санкт-Пёльтен 0:5 10 1 3 6 6 - 19 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лема Майкл Джон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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