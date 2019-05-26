Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
5:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: TGW Arena
Аустрия Вена
0:1
6' ГолМатич Урош
16' Желтая карточкаPhilipp Wiesinger
1:1
51' ГолТетте Самуэл
53' Желтая карточкаМадль Михаэль
2:1
55' ГолТетте Самуэл
3:1
79' ГолFlorian Jamnig
3:2
85' ГолМоншайн Кристоф
20
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Бенко ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Oliver Glasner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
27 Эбнер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
6'
0:1
51'
1:1
53'
55'
2:1
79'
85'
3:2
89'
4:2
90'
5:2
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5:0
|10
|8
|1
|1
|26 - 9
|52
|2.
|ЛАСК
|3:1
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|40
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|29
|4.
|Аустрия Вена
|1:3
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|27
|5.
|Штурм
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 16
|25
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:5
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|21
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