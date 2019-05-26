Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
5:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
6' Гол
Матич Урош
16' Желтая карточка
Philipp Wiesinger
1:1
51' Гол
Тетте Самуэл
53' Желтая карточка
Мадль Михаэль
2:1
55' Гол
Тетте Самуэл
3:1
79' Гол
Florian Jamnig
3:2
85' Гол
Моншайн Кристоф
4:2
89' Гол
5:2
90' Гол
 90'+2
1
Шлагер
Александр
15
Рамсебнер
Кристиан
4
Погатец
Эмануэль
6
Philipp
Wiesinger
26
Reinhold
Ranftl
23
Stefan
Haudum
8
Peter
Michorl
13
Улльманн
Максимилиан
14
Yusuf
Otubanjo
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
13
Лучич
Иван
III
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
3
Роша
Игор
II
17
Клайн
Флориан
5
Vesel
Demaku
8
Матич
Урош
23
Куэва
Кристиан
10
Грюнвальд
Александр
14
Моншайн
Кристоф
16
Прокоп
Доминик
ЛАСК
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Матич Урош
16'
Philipp Wiesinger
 
46'
Dominik Frieser
Улльманн Максимилиан
 
51'
Тетте Самуэл
(Peter Michorl)
1:1
53'
 
Мадль Михаэль
55'
Тетте Самуэл
(Dominik Frieser)
2:1
56'
 
Сакс Максимилиан
Прокоп Доминик
65'
 
Эдомвоньи Брайт
Куэва Кристиан
75'
Florian Jamnig
Yusuf Otubanjo
 
79'
Florian Jamnig
(Dominik Frieser)
3:1
82'
João Victor II
Тетте Самуэл
 
83'
 
Тургеман Алон
Vesel Demaku
85'
3:2
Моншайн Кристоф
89'
4:2
90'
5:2

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер
Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5:0 10 8 1 1 26 - 9 52
2. ЛАСК 3:1 10 5 2 3 17 - 11 40
3. Вольфсбергер 1:1 10 4 2 4 14 - 16 29
4. Аустрия Вена 1:3 10 3 3 4 15 - 18 27
5. Штурм 1:1 10 3 1 6 11 - 16 25
6. Санкт-Пёльтен 0:5 10 1 3 6 6 - 19 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    16'
    Philipp Wiesinger получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Матич Урош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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