Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:1
11' Гол
Nsima Peter
17' Желтая карточка
Johan Brattberg
38' Желтая карточка
Матисен Маркус
64' Желтая карточка
Юханссон Карл II
1:1
67' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
70'
25
Kalle
Joelsson
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
6
Андреас
Ландгрен
9
Rasmus
Joensson
20
Вандерсон
ду
Карму
15
Max
Svensson
99
Бьярнасон
Андри-Рунар
1
Johan
Brattberg
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
17
Edi
Sylisufaj
Хельсинборг
4-2-3-1
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Nsima Peter
(Юханссон Карл II)
17'
 
Johan Brattberg
38'
 
Матисен Маркус
58'
Перссон Юхан
Андреас Ландгрен
 
59'
Mamudu Moro
Max Svensson
 
64'
 
Юза Тибор
Edi Sylisufaj
64'
 
Юханссон Карл II
67'
Бьярнасон Андри-Рунар
(Marcus Holgersson)
1:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =4 -12
АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан
Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 11 7 3 1 22 - 8 24
2. Гётеборг 11 6 3 2 20 - 11 21
3. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Юргорден 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 10 3 4 3 11 - 14 13
10. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
11. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Хельсинборг 0:1 11 2 3 6 11 - 18 9
15. Фалькенберг 1:0 11 2 2 7 9 - 20 8
16. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Johan Brattberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Nsima Peter бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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