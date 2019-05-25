Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Фалькенберг
0:1
11' ГолNsima Peter
17' Желтая карточкаJohan Brattberg
38' Желтая карточкаМатисен Маркус
64' Желтая карточкаЮханссон Карл II
1:1
67' ГолБьярнасон Андри-Рунар
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Бойсен ДавидНападающий
-
-
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Юза ТиборЗащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
16 Nadeem Omar
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
11'
0:1
17'
38'
64'
67'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =4 -12АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|11
|7
|3
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|3.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Юргорден
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|11.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Хельсинборг
|0:1
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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