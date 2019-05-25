Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Португалия (до 20 лет)
1:0
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
1:0
7' ГолТринкан Франсишку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
-
11 Джу МесакеНападающий
-
18 Нету ПедруНападающий
-
19 Корреа ПедруНападающий
-
Главный тренер: Helio Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чхве ДжунЗащитник
-
5 Ким ХёнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
- Нападающий
-
18 Чо ЁнукНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
17 Ли СанджунЗащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
-
11 Ом ВонсанНападающий
-
9 О СехунНападающий
Ход матча
7'
58'
82'
Предыдущие игры
Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет) Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет)
Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 5:0 Куба (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Южная Корея (до 20 лет)
Последние игры между собой
Португалия (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Южная Корея (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аргентина (до 20 лет)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Южная Корея (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Португалия (до 20 лет)
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
0.7% (1)
2:0 Portugal - U20
33.8% (49)
2:1 Portugal - U20
30.3% (44)
3:1 Portugal - U20
14.5% (21)
1:0 Portugal - U20
8.3% (12)
3:0 Portugal - U20
6.2% (9)
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