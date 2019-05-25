Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Португалия (до 20 лет)
1:0
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
0'
1:0
7' Гол
Тринкан Франсишку
90'+5
Португалия (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Ход матча

7'
Тринкан Франсишку
1:0
58'
 
Ом Вонсан
Чон Седжин
58'
 
О Сехун
Ко Джэхён
73'
Нету Педру
Жота Серран
 
82'
Пина Нуну
Луиш Мигел
 
89'
 
Ли Санджун
Хван Тхэхён
89'
Сантуш Нуну VIII
Тринкан Франсишку
 

Предыдущие игры

Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет) Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет)
Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 5:0 Куба (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года) Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Южная Корея (до 20 лет)

Последние игры между собой

Португалия (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Южная Корея (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Чемпионат мира (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Международные матчи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Тринкан Франсишку бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет)
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Южная Корея (до 20 лет)
0.7% (1)
2:0 Portugal - U20
33.8% (49)
2:1 Portugal - U20
30.3% (44)
3:1 Portugal - U20
14.5% (21)
1:0 Portugal - U20
8.3% (12)
3:0 Portugal - U20
6.2% (9)
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