Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
2:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
CSM Politehnica Iasi
0'
6' Желтая карточка
Andrei Marc
1:0
11' Гол
Thaer Fayed Bawab
2:0
29' Гол
Nivaldo III
39'
99
Рымничану
Виктор
8
Razvan
Gradinaru
30
Мейра
Жоау
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
22
Nivaldo
III
44
Ропотан
Адриан
25
Горобцов
Николас
7
Иванович
Петре
91
Илоки
Жюль
10
Thaer
Fayed
Bawab
12
Русу
Денис
8
Gabriel
Bosoi
24
Гардош
Флорин
97
Marius
Chelaru
3
Ionut
Pantiru
7
Patrick
Petre
14
Ionut
Adrian
Cioinac
17
Joao
Teixeira
I
77
Moussa
Sanoh
11
Boris
Garros
90
Alexandru
Zaharia
Конкордия Кьяжна
CSM Politehnica Iasi

Ход матча

6'
Andrei Marc
 
11'
Thaer Fayed Bawab
(Иванович Петре)
1:0
29'
Nivaldo III
(Иванович Петре)
2:0
33'
 
Кака Камер
Marius Chelaru
33'
 
Платини Суареш
Patrick Petre

Предыдущие игры

Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Дунэря Кэлэраши 2:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна
CSM Politehnica Iasi Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Динамо Бухарест 0:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 4:0 Дунэря Кэлэраши
Волунтари 0:0 CSM Politehnica Iasi Ботошани 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi

Последние игры между собой

Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
CSM Politehnica Iasi: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 13 9 2 2 22 - 8 45
2. Динамо Бухарест 12 8 2 2 16 - 6 42
3. Ботошани 12 6 2 4 15 - 9 38
4. CSM Politehnica Iasi 0:2 13 3 5 5 11 - 14 31
5. Волунтари 12 4 4 4 12 - 15 27
6. Дунэря Кэлэраши 13 3 4 6 7 - 16 25
7. Германнштадт 12 1 5 6 6 - 16 24
8. Конкордия Кьяжна 2:0 13 2 4 7 14 - 19 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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