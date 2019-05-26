Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
2:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Конкордия
CSM Politehnica Iasi
6' Желтая карточкаAndrei Marc
1:0
11' ГолThaer Fayed Bawab
2:0
29' ГолNivaldo III
30
Мейра
Жоау
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
22
Nivaldo
III
91
Илоки
Жюль
12
Русу
Денис
77
Moussa
Sanoh
11
Boris
Garros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
-
14 Nicusor FotaЗащитник
-
22 Nivaldo IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Илоки ЖюльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Andrei RaduЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Andrei Paliu
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Moussa SanohНападающий
-
11 Boris GarrosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
-
29 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
-
18 Mario Pipos
-
95 Jacob Samnik
-
Главный тренер: Flavius Stoican
Ход матча
6'
11'
29'
2:0
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14Дунэря Кэлэраши 2:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна
CSM Politehnica Iasi Последние 20 матчей: +6 =5 -9Динамо Бухарест 0:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 4:0 Дунэря Кэлэраши
Волунтари 0:0 CSM Politehnica Iasi Ботошани 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
CSM Politehnica Iasi: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|45
|2.
|Динамо Бухарест
|12
|8
|2
|2
|16 - 6
|42
|3.
|Ботошани
|12
|6
|2
|4
|15 - 9
|38
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|0:2
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|31
|5.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|27
|6.
|Дунэря Кэлэраши
|13
|3
|4
|6
|7 - 16
|25
|7.
|Германнштадт
|12
|1
|5
|6
|6 - 16
|24
|8.
|Конкордия Кьяжна
|2:0
|13
|2
|4
|7
|14 - 19
|19
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