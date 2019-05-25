Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Аргентина (до 20 лет)
1:1
Второй тайм: 46'
ЮАР (до 20 лет)
1:0
4' ГолВера Фаусто
1:1
23' ГолФиллипс Кинэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Humberto Grondona
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Феуа ЛавайоНападающий
-
10 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бааджис ГленВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тетани ЛеоНападающий
Ход матча
4'
1:0
23'
1:1
Предыдущие игры
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =4 -4Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:0 Беларусь (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:2 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Боливия (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) Последние 17 матчей: +5 =4 -8Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:0 Burundi U20 ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет)
Niger U20 1:1 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Гвинея (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Судан (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Камерун (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 4:0 ЮАР (до 20 лет) Uae - U20 2:2 ЮАР (до 20 лет)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ЮАР (до 20 лет)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Аргентина (до 20 лет)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Аргентина (до 20 лет)
97.3% (142)
Ничья
1.4% (2)
ЮАР (до 20 лет)
1.4% (2)
2:0 Аргентина (до 20 лет)
47.3% (69)
3:0 Аргентина (до 20 лет)
13.7% (20)
2:1 Аргентина (до 20 лет)
10.3% (15)
1:0 Аргентина (до 20 лет)
9.6% (14)
3:1 Аргентина (до 20 лет)
7.5% (11)
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