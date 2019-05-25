Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 30'
Палмейрас
0' 30'
1
Роберто
Фернандес
6
Gilson
I
2
Gabriel
Paulista
XVI
14
Marcelo
Conceicao
29
Fernando
Costanza
20
Cicero
II
8
Joao
Paulo
I
10
Валенсия
Леонардо
18
Alex
Santana
II
9
Соуза
Диего
7
Luiz
Fernando
IV
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
5
Тьяго
Сантос
19
Энрике
Бруно
20
Лима
Лукас
II
7
Dudu
X
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас Хуниор 0:2 Палмейрас Палмейрас 3:2 Итуано

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Палмейрас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:2 Палмейрас Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 2:6 Палмейрас Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Палмейрас 0:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Ботафого Рибейрао 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
6. Интернасьональ 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
8. Коринтианс 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Сеара 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Форталеза 5 2 0 3 5 - 8 6
15. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Шапекоэнсе 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Аваи 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
19. Гремио 5 0 2 3 7 - 10 2
20. Васко да Гама 5 0 2 3 4 - 11 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...