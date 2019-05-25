Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 30'
Палмейрас
6
Gilson
I
20
Cicero
II
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Gilson IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Cicero IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Yuri VIПолузащитник
-
5 ДжинПолузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
-
28 Igor Cassio
-
23 Wenderson
-
27 Rickson
-
-
13 Helerson
-
21 Gustavo V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
-
27 Перес ФелипеПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Jean III
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас Хуниор 0:2 Палмейрас Палмейрас 3:2 Итуано
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Палмейрас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Ботафого Рибейрао Международные матчи (клубы) Ботафого Рибейрао 2:6 Палмейрас Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 3:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Палмейрас 0:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|6.
|Интернасьональ
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Коринтианс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Сеара
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Форталеза
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Аваи
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|19.
|Гремио
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|20.
|Васко да Гама
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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