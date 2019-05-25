США: МЛС 2019
Чикаго Файр
Позже
Стадион: Тойота Парк
Нью-Йорк Сити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|6.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|7.
|Даллас
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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