США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
 
Позже

Стадион:
Нью-Йорк Сити
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
14
Djordje
Mihailovic
6
Маккарти
Дакс
13
Brandt
Bronico
11
Франковски
Пшемыслав
7
Raheem
Edwards
10
Катай
Александар
9
Charles
Sapong
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
15
Tony
Rocha
22
Матаррита
Рональд
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
2. Ди Си Юнайтед 14 7 3 4 18 - 13 24
3. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
4. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 13 3 2 8 11 - 23 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 11 7 2 2 20 - 12 23
5. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
6. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
7. Даллас 13 5 3 5 17 - 17 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Ванкувер Уайткэпс 14 3 5 6 14 - 18 14
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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