США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
39' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
58' Желтая карточка
Уостон Кендаль
66'
18
Spencer
Richey
92
Пауэлл
Алвас
32
Хойт
Джастин
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
33
Станко
Калеб
8
Victor
Ulloa
24
Frankie
Amaya
45
Ледесма
Эммануэль
9
Ади
Фанендо
7
Лама
Ролан
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
26
Паркер
Тим
3
Тарек
Амро
92
Лоуренс
Кемар
90
Ржатковски
Марк
27
Davis
Sean
II
9
Иван
Андреас
23
Cristhian
Casseres
Jr.
19
Alex
Muyl
74
Tom
Barlow
Цинциннати
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Мурильо Микаэль
58'
 
Brian White
Tom Barlow
58'
Уостон Кендаль
 
59'
 
Alejandro Romero I
Cristhian Casseres Jr.

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 15 7 4 4 18 - 13 25
2. Филадельфия Юнион 1:2 14 7 3 4 24 - 14 24
3. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
4. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
5. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 14 4 5 5 21 - 18 17
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 15 3 4 8 14 - 31 13
12. Цинциннати 0:0 14 3 3 8 11 - 23 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 0:1 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 3 4 21 - 18 21
6. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
7. Даллас 1:2 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 2:1 15 4 5 6 16 - 19 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Портленд Тимберс 2:1 12 4 2 6 16 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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