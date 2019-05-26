США: МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Nippert Stadium
Нью-Йорк Ред Буллз
39' Желтая карточкаМурильо Микаэль
58' Желтая карточкаУостон Кендаль
92
Пауэлл
Алвас
32
Хойт
Джастин
33
Станко
Калеб
26
Паркер
Тим
19
Alex
Muyl
74
Tom
Barlow
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Jimmy Hague
-
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
-
74 Tom BarlowНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Brian White
-
-
15 Sean Nealis
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +7 =4 -9Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|12.
|Цинциннати
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|7.
|Даллас
|1:2
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|2:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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