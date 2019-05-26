США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
 
Позже

Стадион:
Коламбус Кру
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
27
Винне
Деклан
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
11
Jonathan
Lewis
7
Рубио
Диего
23
Kei
Ansu
Kamara
23
Стеффен
Зак
28
Niko
Hansen
4
Менса
Джонатан
22
Гастон
Сауро
16
Hector
Jimenez
9
Гузман
Давид
II
6
Трапп
Уилл
7
Сантуш
Педру
10
Фредерико
Хигайн
29
Аккам
Давид
11
Зарде
Гьяси
Колорадо Рэпидс
4-4-1-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Коламбус Кру МЛС
Колорадо Рэпидс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:2 14 7 3 4 24 - 14 24
2. Ди Си Юнайтед 0:1 15 7 3 5 18 - 14 24
3. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
4. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
5. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 14 4 5 5 21 - 18 17
9. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 15 4 3 8 15 - 31 15
12. Цинциннати 0:0 14 3 3 8 11 - 23 12

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 0:1 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 1:0 13 6 3 4 21 - 18 21
6. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Портленд Тимберс 2:1 12 4 2 6 16 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 12 1 2 9 17 - 30 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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