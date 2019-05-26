США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
Позже
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Коламбус Кру
27
Винне
Деклан
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
23
Стеффен
Зак
28
Niko
Hansen
22
Гастон
Сауро
29
Аккам
Давид
11
Зарде
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
-
23 Стеффен ЗакВратарь
-
28 Niko HansenЗащитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
-
11 Зарде ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Robson XIV
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +3 =3 -14Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =1 -11Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Коламбус Кру МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 31
|15
|12.
|Цинциннати
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|2:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|1
|2
|9
|17 - 30
|5
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