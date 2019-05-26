Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Эстерсунд
0:1
19' ГолТеки Тесфальдет
1:1
41' ГолРинг Джонатан
2:1
45' ГолЛарссон Якоб
3:1
71' ГолРинг Джонатан
79' Желтая карточкаКолкетт Чарли
90' Желтая карточкаИшервуд Томас
12
Бротвейт
Пер
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Adam Wiberg
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
19'
41'
45'
2:1
71'
3:1
79'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =4 -5Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден
Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|11
|7
|3
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Юргорден
|3:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|Гётеборг
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|4.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|1:3
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|11.
|Кальмар
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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