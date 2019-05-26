Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
3:1
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
0:1
19' Гол
Теки Тесфальдет
1:1
41' Гол
Ринг Джонатан
2:1
45' Гол
Ларссон Якоб
3:1
71' Гол
Ринг Джонатан
79' Желтая карточка
Колкетт Чарли
90' Желтая карточка
Ишервуд Томас
90'+3
12
Бротвейт
Пер
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
5
Кёкк
Эллиот
10
Айдаревич
Астрит
77
Mohamed
Turay
11
Ринг
Джонатан
16
Молин
Сикстен
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
24
Мукииби
Рональд
3
Теки
Тесфальдет
5
Амин
Реван
22
Колкетт
Чарли
28
Marco
Weymans
90
Геро
Альхаджи
99
Исламович
Дино
Юргорден
3-4-3
Эстерсунд
3-5-2

Ход матча

19'
0:1
Теки Тесфальдет
(Исламович Дино)
38'
 
Ссеванкамбо Исак
Мукииби Рональд
41'
Ринг Джонатан
(Айдаревич Астрит)
1:1
45'
Ларссон Якоб
(Йоханссон Эрик)
2:1
46'
 
Айеш Хосам
Marco Weymans
67'
Беркрот Никлас
Айдаревич Астрит
 
71'
Ринг Джонатан
(Беркрот Никлас)
3:1
74'
 
Моррисон Равел
Теки Тесфальдет
79'
 
Колкетт Чарли
83'
Adam Wiberg
Mohamed Turay
 
87'
Hampus Finndell
Ринг Джонатан
 
90'
 
Ишервуд Томас

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден
Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан
Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 11 7 3 1 22 - 8 24
2. Юргорден 3:1 11 6 3 2 19 - 10 21
3. Гётеборг 11 6 3 2 20 - 11 21
4. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 10 4 3 3 15 - 16 15
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 1:3 11 3 4 4 12 - 17 13
10. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
11. Кальмар 10 2 5 3 9 - 11 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
16. Фалькенберг 11 1 3 7 9 - 21 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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