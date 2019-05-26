Швеция: Суперэттан 2019
1:0
31' ГолJacob Bergstroem
36' Желтая карточкаNetinho II
70' Желтая карточкаNiklas Olsson
71' Желтая карточкаJoel Nilsson
2:0
78' ПенальтиPavle Vagic
87' Желтая карточкаMilos Andelkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Netinho IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кабаши АрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
22 Aiden Harvey
-
Ход матча
31'
1:0
36'
70'
71'
78'
2:0
87'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ
Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна
ГАИС Последние 20 матчей: +8 =6 -6ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|2:0
|10
|7
|0
|3
|14 - 9
|21
|3.
|Йёнчёпинг
|10
|5
|2
|3
|17 - 7
|17
|4.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|5.
|Норрбю
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|6.
|Дегерфорс
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|7.
|ГАИС
|0:2
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|8.
|Эргрюте ФФ
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Вестерос СК
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Далкурд
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|11.
|Треллеборг
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Хальмстад
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|13.
|Фрей
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|9
|1
|4
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
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