Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
2:0
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
31' Гол
Jacob Bergstroem
36' Желтая карточка
Netinho II
70' Желтая карточка
Niklas Olsson
71' Желтая карточка
Joel Nilsson
2:0
78' Пенальти
Pavle Vagic
87' Желтая карточка
Milos Andelkovic
90'+4
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
8
Bubacarr
Jobe
30
Юханссон
Марко
24
Netinho
II
3
August
Wangberg
21
Вальстрем
Эмиль
5
Niklas
Andersen
II
8
Розенквист
Расмус
7
Marcus
Berg
I
20
Predrag
Randjelovic
II
13
Кабаши
Ариан
14
Ашчерич
Никола
10
Leonard
Pllana
Мьельбю
4-4-1-1
ГАИС
4-3-3

Ход матча

28'
 
Aiden Harvey
Niklas Andersen II
31'
Jacob Bergstroem
1:0
36'
 
Netinho II
39'
 
Niklas Olsson
Вальстрем Эмиль
46'
Pavle Vagic
Эйольфссон Гисли
 
70'
 
Niklas Olsson
71'
Joel Nilsson
 
78'
Pavle Vagic
2:0
78'
 
Milos Andelkovic
Розенквист Расмус
82'
Констанделиас Феликс
Joel Nilsson
 
86'
Карлссон Отар
Bubacarr Jobe
 
87'
 
Milos Andelkovic

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ
Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна
ГАИС Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг
Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
ГАИС: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Мьельбю 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 4:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:0 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 2:2 Мьельбю Аллсвенскан
ГАИС 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 ГАИС Аллсвенскан ГАИС 3:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 ГАИС Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 2:0 10 7 0 3 14 - 9 21
3. Йёнчёпинг 10 5 2 3 17 - 7 17
4. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
5. Норрбю 9 4 4 1 11 - 10 16
6. Дегерфорс 10 4 2 4 13 - 13 14
7. ГАИС 0:2 10 3 4 3 9 - 12 13
8. Эргрюте ФФ 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Вестерос СК 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Далкурд 9 3 1 5 9 - 15 10
11. Треллеборг 9 2 4 3 12 - 13 10
12. Хальмстад 10 3 1 6 10 - 13 10
13. Фрей 10 2 4 4 10 - 18 10
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 9 1 4 4 5 - 9 7
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    ГАИС делает замену. Вальстрем Эмиль уходит с поля, а Никлас Олссон выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    36'
    Netinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Jacob Bergstroem бьет в цель!
  • 28'
    ГАИС делает замену. Никлас Андерсен уходит с поля, а Aiden Harvey выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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