Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: МСХ Арена
Эсбьерг
0:1
7' ГолЯковенко Юрий
29
Кужава
Рафал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кужава РафалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тюкосен МадсПолузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
38 Frank Onyeka
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
-
21 Бринк МаркНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд
Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг
Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 11
|83
|2.
|Митьюлланд
|0:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|71
|3.
|Эсбьерг
|1:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|56
|4.
|Оденсе
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|53
|5.
|Брондбю
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|50
|6.
|Нордшелланн
|0:0
|10
|0
|6
|4
|7 - 14
|42
Загрузка...