Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Эсбьерг
0'
0:1
7' Гол
Яковенко Юрий
22'
1
Хансен
Йеспер
2
Хансен
Киан
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
6
Андерссон
Йоэль
3
Спарв
Тим
7
Поульсен
Якоб
29
Кужава
Рафал
74
Junior
Brumado
10
Evander
Ferreira
88
Викхейм
Густав
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
23
Яковенко
Юрий
11
Тигадауини
Аднане
Митьюлланд
3-4-3
Эсбьерг
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Яковенко Юрий
(Кристенсен Матиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд
Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг
Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Эсбьерг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 10 7 1 2 20 - 11 83
2. Митьюлланд 0:1 10 3 2 5 13 - 16 71
3. Эсбьерг 1:0 10 5 3 2 12 - 11 56
4. Оденсе 0:0 10 2 5 3 13 - 15 53
5. Брондбю 0:0 10 3 3 4 14 - 12 50
6. Нордшелланн 0:0 10 0 6 4 7 - 14 42
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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