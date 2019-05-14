Украина: Премьер-лига 2018-2019
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Львов
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия
Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов
Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|30
|24
|5
|1
|66 - 11
|77
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|50 - 17
|66
|3.
|Александрия
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|38 - 29
|49
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 42
|40
|5.
|Заря
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 30
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 35
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|28 - 39
|41
|2.
|Десна
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|34 - 38
|38
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|36 - 43
|32
|4.
|Карпаты
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|38 - 48
|29
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|26 - 48
|25
Динамо Киев
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Львов
0% (0)
2:0 Динамо Киев
59.6% (34)
3:0 Динамо Киев
14% (8)
2:1 Динамо Киев
8.8% (5)
1:0 Динамо Киев
8.8% (5)
4:1 Динамо Киев
3.5% (2)
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