Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Львов

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия
Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов
Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 30 24 5 1 66 - 11 77
2. Динамо Киев Заявка 30 20 6 4 50 - 17 66
3. Александрия Заявка 30 14 7 9 38 - 29 49
4. Мариуполь Заявка 30 11 7 12 33 - 42 40
5. Заря Заявка 30 10 10 10 35 - 30 40
6. Львов Заявка 30 8 10 12 24 - 35 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 30 12 5 13 28 - 39 41
2. Десна Заявка 30 11 5 14 34 - 38 38
3. Олимпик Донецк Заявка 30 7 11 12 36 - 43 32
4. Карпаты Заявка 30 7 8 15 38 - 48 29
5. Арсенал-Киев Заявка 30 7 5 18 24 - 52 26
6. Черноморец Од Заявка 30 6 7 17 26 - 48 25
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Львов

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Львов
    Динамо Киев
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Львов
    0% (0)
    2:0 Динамо Киев
    59.6% (34)
    3:0 Динамо Киев
    14% (8)
    2:1 Динамо Киев
    8.8% (5)
    1:0 Динамо Киев
    8.8% (5)
    4:1 Динамо Киев
    3.5% (2)
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