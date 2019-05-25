Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Ворскла
1:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
Черноморец Од
0'
0:1
26' Гол
Коваль Владимир
28' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
30' Желтая карточка
Рыжук Дмитрий
1:1
54' Гол
Коломоец Юрий
1:2
63' Гол
Танчик Владимир
66'
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
94
Todor
Petrovic
6
Скляр
Александр
82
Ребенок
Павел
8
Габелок
Артём
14
Карека
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
8
Голиков
Александр
5
Рыжук
Дмитрий
10
Гошкодеря
Виталий
23
Норенков
Денис
20
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
21
Хамелюк
Владислав
9
Аржанов
Владимир
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
Ворскла
Черноморец Од

Ход матча

26'
0:1
Коваль Владимир
(Голиков Александр)
28'
Чеснаков Владимир
 
30'
 
Рыжук Дмитрий
46'
Коломоец Юрий
Карека
 
48'
Артур III
Ребенок Павел
 
54'
Коломоец Юрий
(Пердута Игорь)
1:1
63'
1:2
Танчик Владимир
(Рыжук Дмитрий)
65'
 
Чорний Артём
Вильяльмссон Арни

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах
Черноморец Од Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Черноморец Од 3:1 Карпаты Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од
Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Кубок Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 0:0 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Черноморец Од Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 30 24 5 1 66 - 11 77
2. Динамо Киев Заявка 30 20 6 4 50 - 17 66
3. Александрия Заявка 30 14 7 9 38 - 29 49
4. Мариуполь Заявка 30 11 7 12 33 - 42 40
5. Заря Заявка 30 10 10 10 35 - 30 40
6. Львов Заявка 30 8 10 12 24 - 35 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 1:0 Заявка 31 12 5 14 35 - 38 41
2. Ворскла 1:2 Заявка 31 12 5 14 29 - 41 41
3. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 31 7 12 12 37 - 44 33
4. Карпаты 1:1 Заявка 31 7 9 15 39 - 49 30
5. Черноморец Од 2:1 Заявка 31 7 7 17 28 - 49 28
6. Арсенал-Киев 0:1 Заявка 31 7 5 19 24 - 53 26
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Рыжук Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Коваль Владимир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 1:2 Черноморец Од
Ворскла
75.9% (110)
Ничья
16.6% (24)
Черноморец Од
7.6% (11)
2:1 Ворскла
35.2% (51)
1:0 Ворскла
31% (45)
1:1 Ничья
13.8% (20)
2:0 Ворскла
9.7% (14)
1:2 Черноморец Од
4.1% (6)
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