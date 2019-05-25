Украина: Премьер-лига 2018-2019
Ворскла
1:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Черноморец Од
0:1
26' ГолКоваль Владимир
28' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
30' Желтая карточкаРыжук Дмитрий
1:1
54' ГолКоломоец Юрий
1:2
63' ГолТанчик Владимир
23
Сапай
Вадим
77
Васин
Денис
14
Карека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 КарекаНападающий
- Запасные игроки
-
66 Артур IIIЗащитник
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Сакив ТарасПолузащитник
- Нападающий
-
12 Pavlo Isenko
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Червенков Ангел
Ход матча
26'
30'
46'
54'
1:1
63'
1:2
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =5 -11Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах
Черноморец Од Последние 20 матчей: +4 =4 -12Черноморец Од 3:1 Карпаты Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Десна 2:4 Черноморец Од
Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:3 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 0:0 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Черноморец Од Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|30
|24
|5
|1
|66 - 11
|77
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|50 - 17
|66
|3.
|Александрия
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|38 - 29
|49
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 42
|40
|5.
|Заря
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 30
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 35
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:0 Заявка
|31
|12
|5
|14
|35 - 38
|41
|2.
|Ворскла
|1:2 Заявка
|31
|12
|5
|14
|29 - 41
|41
|3.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 44
|33
|4.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 49
|30
|5.
|Черноморец Од
|2:1 Заявка
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|6.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|31
|7
|5
|19
|24 - 53
|26
Ворскла
75.9% (110)
Ничья
16.6% (24)
Черноморец Од
7.6% (11)
2:1 Ворскла
35.2% (51)
1:0 Ворскла
31% (45)
1:1 Ничья
13.8% (20)
2:0 Ворскла
9.7% (14)
1:2 Черноморец Од
4.1% (6)
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