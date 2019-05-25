Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Nature Energy Park
Брондбю
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе
Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю
Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 0:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 11
|83
|2.
|Митьюлланд
|0:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|71
|3.
|Эсбьерг
|1:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|56
|4.
|Оденсе
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|53
|5.
|Брондбю
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|50
|6.
|Нордшелланн
|0:0
|10
|0
|6
|4
|7 - 14
|42
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