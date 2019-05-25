Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Брондбю
0' 24'
13
Грютебуст
Стен
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
11
Нильсен
Каспер
23
Клеве
Троэльс
9
Кадри
Башким
1
Швебе
Марвин
14
Менса
Кевин
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
21
Кристенсен
Лассе
12
Тибблинг
Симон
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
Оденсе
3-4-2-1
Брондбю
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе
Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю
Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брондбю: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брондбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 1:1 Брондбю Суперлига Дании Оденсе 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:5 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 0:1 Оденсе Суперлига Дании Брондбю 1:0 Оденсе Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 10 7 1 2 20 - 11 83
2. Митьюлланд 0:1 10 3 2 5 13 - 16 71
3. Эсбьерг 1:0 10 5 3 2 12 - 11 56
4. Оденсе 0:0 10 2 5 3 13 - 15 53
5. Брондбю 0:0 10 3 3 4 14 - 12 50
6. Нордшелланн 0:0 10 0 6 4 7 - 14 42
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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