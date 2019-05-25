Украина: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2018-2019
Десна
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Арсенал-Киев
0'
1:0
31' Гол
Богданов Андрей
62' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
66'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
23
Немчанинов
Дмитрий
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
89
Волков
Александр
90
Богданов
Андрей
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
19
Фаворов
Артём
10
Филиппов
Александр
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
21
Калитвинцев
Владислав
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
7
Кадымян
Гегам
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
Десна
Арсенал-Киев

Ход матча

31'
Богданов Андрей
1:0
35'
 
Липартия Джаба
Ореховский Павел
46'
 
Мудрик Михайло
Кадымян Гегам
46'
 
Ковпак Александр
Мезу Гаэтан Мисси
62'
Мостовой Андрей Владимирович
 

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од
Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал-Киев 2:0 Десна Премьер-лига Арсенал-Киев 0:2 Десна Премьер-лига Десна 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Десна 3:3 Арсенал-Киев Первый дивизион
Десна 5:1 Арсенал-Киев Первый дивизион Арсенал-Киев 1:2 Десна Первый дивизион

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 30 24 5 1 66 - 11 77
2. Динамо Киев Заявка 30 20 6 4 50 - 17 66
3. Александрия Заявка 30 14 7 9 38 - 29 49
4. Мариуполь Заявка 30 11 7 12 33 - 42 40
5. Заря Заявка 30 10 10 10 35 - 30 40
6. Львов Заявка 30 8 10 12 24 - 35 34

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 1:0 Заявка 31 12 5 14 35 - 38 41
2. Ворскла 1:2 Заявка 31 12 5 14 29 - 41 41
3. Олимпик Донецк 1:1 Заявка 31 7 12 12 37 - 44 33
4. Карпаты 1:1 Заявка 31 7 9 15 39 - 49 30
5. Черноморец Од 2:1 Заявка 31 7 7 17 28 - 49 28
6. Арсенал-Киев 0:1 Заявка 31 7 5 19 24 - 53 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Арсенал-Киев
Десна
57.8% (85)
Ничья
27.9% (41)
Арсенал-Киев
14.3% (21)
1:0 Десна
30.6% (45)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Десна
19% (28)
1:2 Арсенал-Киев
6.8% (10)
2:0 Десна
6.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...