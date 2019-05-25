Украина: Премьер-лига 2018-2019
Десна
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Арсенал-Киев
1:0
31' ГолБогданов Андрей
62' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од
Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +6 =4 -10Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 3:3 Черноморец Од Карпаты 1:2 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|30
|24
|5
|1
|66 - 11
|77
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|50 - 17
|66
|3.
|Александрия
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|38 - 29
|49
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 42
|40
|5.
|Заря
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 30
|40
|6.
|Львов
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 35
|34
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:0 Заявка
|31
|12
|5
|14
|35 - 38
|41
|2.
|Ворскла
|1:2 Заявка
|31
|12
|5
|14
|29 - 41
|41
|3.
|Олимпик Донецк
|1:1 Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 44
|33
|4.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 49
|30
|5.
|Черноморец Од
|2:1 Заявка
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|6.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|31
|7
|5
|19
|24 - 53
|26
Десна
57.8% (85)
Ничья
27.9% (41)
Арсенал-Киев
14.3% (21)
1:0 Десна
30.6% (45)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Десна
19% (28)
1:2 Арсенал-Киев
6.8% (10)
2:0 Десна
6.8% (10)
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