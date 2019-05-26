Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Guldfaageln Arena
Эльфсборг
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд
Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг
Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|11
|7
|3
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Юргорден
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|Гётеборг
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|4.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|8.
|Норрчёпинг
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|10.
|Кальмар
|0:0
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|11.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|12.
|Сириус
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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