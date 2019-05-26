Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Эльфсборг
0' 58'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
5
Агардиус
Виктор
7
Юханссон
Петр
9
Содерквист
Манс
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
12
Чима
Акас
27
Диуф
Папе
Алиун
31
Nils
Froeling
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
24
Ишизаки
Стефан
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
9
Цибицки
Павел
7
Хуммет
Денис
Кальмар
3-5-2
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

17'
 
Холмен Самуэль
Robert Gojani
53'
Emaxwell
Диуф Папе Алиун
 
55'
 
Фрик Пер
Хуммет Денис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд
Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг
Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи
Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 11 7 3 1 22 - 8 24
2. Юргорден 11 6 3 2 19 - 10 21
3. Гётеборг 11 6 3 2 20 - 11 21
4. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 10 5 3 2 18 - 12 18
7. Эльфсборг 0:0 11 4 4 3 15 - 16 16
8. Норрчёпинг 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Эстерсунд 11 3 4 4 12 - 17 13
10. Кальмар 0:0 11 2 6 3 9 - 11 12
11. Эребру 10 3 2 5 14 - 18 11
12. Сириус 10 3 1 6 14 - 19 10
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
16. Фалькенберг 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Холмен Самуэль выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...