Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
0:0
Перерыв

Стадион:
Санднес
0'
42' Желтая карточка
Hassan Mohamed Yousef
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
5
Tom
Even
Skogsrud
18
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Ayoub
Aleesami
7
Hassan
Mohamed
Yousef
8
Mustafa
Hassan
Ahmad
6
Mohammed
Mahnin
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
9
David
Tavakoli
11
Будусон
Джонни
1
Сальгрен
Саку-Пекка
4
Axel
Kryger
14
Akinsola
Akinyemi
16
Хейккиля
Тапио
17
Ingvald
Halgunset
5
Daniel
Edvardsen
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
Скейд
4-1-4-1
Санднес
4-3-1-2

Ход матча

42'
Hassan Mohamed Yousef
 

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд
Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ
Санднес Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес
Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Санднес
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Саннефьёрд 1:2 9 5 3 1 17 - 11 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. КФУМ 9 5 1 3 17 - 12 16
5. Конгсвингер 1:0 9 4 3 2 8 - 6 15
6. Улленсакер-Киса 9 4 2 3 18 - 10 14
7. Рёуфосс 0:0 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Санднес 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9. Хам-Кам 9 3 3 3 8 - 8 12
10. Ерв 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
11. Нест-Сотра 0:1 9 3 1 5 8 - 8 10
12. Скейд 0:0 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 2:1 9 1 4 4 5 - 11 7
15. Нутодден 0:0 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Тромсдален 8 0 1 7 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Hassan Mohamed Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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