Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
0:0
Перерыв
Стадион: Nordre Asen
Санднес
42' Желтая карточкаHassan Mohamed Yousef
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
-
29 Matarr Kah
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд
Санднес Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес
Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Санднес
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Саннефьёрд
|1:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|КФУМ
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Улленсакер-Киса
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|7.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Санднес
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|Хам-Кам
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|Ерв
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 8
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|2:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Нутодден
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Тромсдален
|8
|0
|1
|7
|8 - 29
|1
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