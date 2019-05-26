Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Перерыв

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
1:0
10' Гол
Michael Karlsen
39' Желтая карточка
Magnus Blakstad
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
16
Скарсем
Олаус
6
Magnus
Blakstad
7
Региниуссен
Мадс
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
2
Хамуд
Мунир
25
Ринстад
Стиан
29
Силла
Якуба
23
Спельманн
Мартин
18
Реннинг
Мартин
7
Стенгель
Херман
90
Пеллегрино
Амаль
30
Абделлауйе
Мостафа
Ранхейм
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-1-4-1

Ход матча

10'
Michael Karlsen
(Региниуссен Мадс)
1:0
39'
Magnus Blakstad
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга
Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм Кубок
Ранхейм 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 0:1 11 7 1 3 25 - 11 22
3. Будё-Глимт 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Волеренга 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Бранн 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Хёугесунн 2:0 10 4 3 3 14 - 8 15
8. Викинг 9 4 2 3 13 - 13 14
9. Ранхейм 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Лиллестрём 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Русенборг 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Стрёмсгодсет 0:1 10 2 3 5 12 - 15 9
13. Мьёндален 0:2 10 2 3 5 14 - 19 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 1:0 10 2 1 7 9 - 18 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Magnus Blakstad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Михаэль Карлсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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