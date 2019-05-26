Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Перерыв
Стадион: EXTRA Arena
Стрёмсгодсет
1:0
10' ГолMichael Karlsen
39' Желтая карточкаMagnus Blakstad
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
36 Думан ХасанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Ход матча
10'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга
Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =6 -7Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|0:1
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|22
|3.
|Будё-Глимт
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Волеренга
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Бранн
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Викинг
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|9.
|Ранхейм
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Русенборг
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Мьёндален
|0:2
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
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