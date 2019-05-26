Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
0:2
Перерыв
Стадион: Consto Arena
Хёугесунн
0:1
21' ГолIbrahima Wadji
0:2
41' ГолIbrahima Wadji
20
Латифу
Аким
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
13 Erik Hejer
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
16 Лейте Бруно
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
21'
0:1
41'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален
Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|0:1
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|22
|3.
|Будё-Глимт
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Волеренга
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Бранн
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Викинг
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|9.
|Ранхейм
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Русенборг
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Мьёндален
|0:2
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
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