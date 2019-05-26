Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
0:2
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
0'
0:1
21' Гол
Ibrahima Wadji
0:2
41' Гол
Ibrahima Wadji
32
Mathias
Eriksen
II
20
Латифу
Аким
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Самуэльсен
Мартин
17
Ibrahima
Wadji
Мьёндален
4-3-3
Хёугесунн
4-4-1-1

Ход матча

21'
0:1
Ibrahima Wadji
41'
0:2
Ibrahima Wadji

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален
Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Мьёндален 2:2 Хёугесунн Кубок Мьёндален 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 4:2 Хёугесунн Адекколига
Хёугесунн 3:1 Мьёндален Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 0:1 11 7 1 3 25 - 11 22
3. Будё-Глимт 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Волеренга 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Бранн 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Хёугесунн 2:0 10 4 3 3 14 - 8 15
8. Викинг 9 4 2 3 13 - 13 14
9. Ранхейм 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Лиллестрём 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Русенборг 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Стрёмсгодсет 0:1 10 2 3 5 12 - 15 9
13. Мьёндален 0:2 10 2 3 5 14 - 19 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 1:0 10 2 1 7 9 - 18 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ibrahima Wadji бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ibrahima Wadji бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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