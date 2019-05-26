Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Эквадор (до 20 лет)
0:1
Перерыв
Италия (до 20 лет)
0:1
15' ГолПинамонти Андреа
41' Красная карточкаПоросо Джаксон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лара ХоанВратарь
-
18 Лоор ЛуисЗащитник
- Защитник
-
14 Мина РичардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пласа СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
Ход матча
15'
0:1
41'
Предыдущие игры
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет)
Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:0 Коста-Рика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Испания (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 3:2 Замбия (до 20 лет)
Франция (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 5:0 Iran - U20 Италия (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 4:1 Швейцария (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 4:1 Италия (до 20 лет)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Япония (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Эквадор (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Мексика (до 20 лет)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Эквадор (до 20 лет)
2.8% (4)
Ничья
13.1% (19)
Италия (до 20 лет)
84.1% (122)
1:2 Италия (до 20 лет)
43.4% (63)
0:1 Италия (до 20 лет)
15.9% (23)
1:1 Ничья
11% (16)
0:2 Италия (до 20 лет)
11% (16)
1:3 Италия (до 20 лет)
8.3% (12)
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