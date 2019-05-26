Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Эквадор (до 20 лет)
0:1
Перерыв
Италия (до 20 лет)
0'
0:1
15' Гол
Пинамонти Андреа
41' Красная карточка
Поросо Джаксон
Эквадор (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Ход матча

15'
0:1
Пинамонти Андреа
41'
Поросо Джаксон
 

Предыдущие игры

Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет)
Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:0 Коста-Рика (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Испания (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 3:2 Замбия (до 20 лет)
Франция (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 2:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 5:0 Iran - U20 Италия (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 4:1 Швейцария (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 4:1 Италия (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Jackson Porozo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Пинамонти Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)
2.8% (4)
Ничья
13.1% (19)
Италия (до 20 лет)
84.1% (122)
1:2 Италия (до 20 лет)
43.4% (63)
0:1 Италия (до 20 лет)
15.9% (23)
1:1 Ничья
11% (16)
0:2 Италия (до 20 лет)
11% (16)
1:3 Италия (до 20 лет)
8.3% (12)
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