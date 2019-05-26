Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
1:0
Перерыв

Стадион:
Нест-Сотра
0'
1:0
8' Гол
Christian Roeer
13' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
16
Harald
Holter
8
Dong-Wan
Gang
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
28
Jonas
Roenningen
14
Markus
Aanesland
1
Фей
Рензе
2
Erlend
Hellevik
Larsen
3
Daniel
Arrocha
5
Bjarte
Haugsdal
26
Izuchukwu
Anthony
7
Jo
Sondre
Aas
4
Jonas
Hestetun
6
Peter
Soerensen
Nergaard
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
9
Lee
Rochester
Soerensen
10
Alexander
Dang
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Нест-Сотра
4-4-2

Ход матча

8'
Christian Roeer
(Simon Marklund)
1:0
13'
 
Erlend Hellevik Larsen

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер
Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Саннефьёрд 1:2 9 5 3 1 17 - 11 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. КФУМ 9 5 1 3 17 - 12 16
5. Конгсвингер 1:0 9 4 3 2 8 - 6 15
6. Улленсакер-Киса 9 4 2 3 18 - 10 14
7. Рёуфосс 0:0 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Санднес 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9. Хам-Кам 9 3 3 3 8 - 8 12
10. Ерв 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
11. Нест-Сотра 0:1 9 3 1 5 8 - 8 10
12. Скейд 0:0 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 2:1 9 1 4 4 5 - 11 7
15. Нутодден 0:0 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Тромсдален 8 0 1 7 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    13'
    Erlend Hellevik Larsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Christian Roeer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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