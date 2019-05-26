Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:0
Перерыв
Стадион: Гьемселунд
Нест-Сотра
1:0
8' ГолChristian Roeer
13' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
30
Аамада
Али
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
46 Sander Roeed
-
17 Lucas Morais
-
-
18 Iman Mafi
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Senai HagosНападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
8'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер
Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Саннефьёрд
|1:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|КФУМ
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Улленсакер-Киса
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|7.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Санднес
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|Хам-Кам
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|Ерв
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 8
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|2:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Нутодден
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Тромсдален
|8
|0
|1
|7
|8 - 29
|1
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