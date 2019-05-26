Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Перерыв

Стадион:
Олесунн
0'
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
17
Martin
Hoel
Andersen
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
27
Анене
Чума
23
Ole
Marius
Haabestad
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
30
Узочакву
Арнест
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
10
Фридьонссон
Хольмберт
Ерв
3-5-2
Олесунн
3-5-2

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв
Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн
Олесунн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль
Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер

Последние игры между собой

Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Олесунн 1:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:3 Олесунн Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Саннефьёрд 1:2 9 5 3 1 17 - 11 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. КФУМ 9 5 1 3 17 - 12 16
5. Конгсвингер 1:0 9 4 3 2 8 - 6 15
6. Улленсакер-Киса 9 4 2 3 18 - 10 14
7. Рёуфосс 0:0 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Санднес 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9. Хам-Кам 9 3 3 3 8 - 8 12
10. Ерв 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
11. Нест-Сотра 0:1 9 3 1 5 8 - 8 10
12. Скейд 0:0 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 2:1 9 1 4 4 5 - 11 7
15. Нутодден 0:0 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Тромсдален 8 0 1 7 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...