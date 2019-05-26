Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Перерыв
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Олесунн
11
Daniel
Aase
27
Анене
Чума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Арам ХалилиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв
Олесунн Последние 20 матчей: +13 =3 -4Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль
Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер
Последние игры между собой
Ерв: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Саннефьёрд
|1:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|КФУМ
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Улленсакер-Киса
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|7.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Санднес
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|Хам-Кам
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|Ерв
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 8
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|2:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Нутодден
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Тромсдален
|8
|0
|1
|7
|8 - 29
|1
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