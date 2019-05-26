Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
1:0
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
1:0
1' Гол
Андерсен Магнус
45' Желтая карточка
Mikael Ingebrigtsen
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
5
Anders
Jenssen
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
15
Андерсен
Магнус
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
25
Lasse
Nilsen
11
Тейлор
Роберт
17
Бернтсен
Даниэль
10
Mikael
Ingebrigtsen
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
Тромсё
3-4-2-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

1'
Андерсен Магнус
(Lasse Nilsen)
1:0
45'
Mikael Ingebrigtsen
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 6
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд
Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё
Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален
Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Тромсё 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген
Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Мольде Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 9 7 1 1 15 - 6 22
2. Мольде 0:1 11 7 1 3 25 - 11 22
3. Будё-Глимт 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Волеренга 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Бранн 10 5 2 3 14 - 12 17
6. Кристиансунд 10 5 2 3 11 - 10 17
7. Хёугесунн 2:0 10 4 3 3 14 - 8 15
8. Викинг 9 4 2 3 13 - 13 14
9. Ранхейм 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
10. Лиллестрём 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Русенборг 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Стрёмсгодсет 0:1 10 2 3 5 12 - 15 9
13. Мьёндален 0:2 10 2 3 5 14 - 19 9
14. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
15. Сарпсборг-08 9 1 4 4 7 - 11 7
16. Тромсё 1:0 10 2 1 7 9 - 18 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mikael Ingebrigtsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Андерсен Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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