Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
1' ГолАндерсен Магнус
45' Желтая карточкаMikael Ingebrigtsen
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 6
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд
Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё
Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален
Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|9
|7
|1
|1
|15 - 6
|22
|2.
|Мольде
|0:1
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|22
|3.
|Будё-Глимт
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Волеренга
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Бранн
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Кристиансунд
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 8
|15
|8.
|Викинг
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|9.
|Ранхейм
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Русенборг
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|13.
|Мьёндален
|0:2
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|14.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Сарпсборг-08
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|16.
|Тромсё
|1:0
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
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