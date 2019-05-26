Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Сенегал (до 20 лет)
1:0
Перерыв
Колумбия (до 20 лет)
0'
1:0
34' Пенальти
Ньяне Ибраима
Сенегал (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет)

Ход матча

34'
Ньяне Ибраима
1:0

Предыдущие игры

Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20
Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Парагвай (до 20 лет)

Последние игры между собой

Сенегал (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Колумбия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Чемпионат мира (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Сенегал (до 20 лет) забивает с точки!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Сенегал (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет)
14.6% (21)
Ничья
36.8% (53)
Колумбия (до 20 лет)
48.6% (70)
1:2 Колумбия (до 20 лет)
31.9% (46)
1:1 Ничья
27.8% (40)
2:1 Сенегал (до 20 лет)
10.4% (15)
0:1 Колумбия (до 20 лет)
9% (13)
2:2 Ничья
5.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...