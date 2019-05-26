Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Сенегал (до 20 лет)
1:0
Перерыв
Колумбия (до 20 лет)
1:0
34' ПенальтиНьяне Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Дионку АльфаЗащитник
- Защитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
19 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ндоу ФалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Данфа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Кото Джозеф
- Основной состав
-
13 Мьер КевинВратарь
- Защитник
-
16 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лемус ХуанВратарь
- Вратарь
-
18 Амайя АндресЗащитник
-
14 Палма ХуанЗащитник
-
21 Колорадо ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Теран КарлосНападающий
-
Главный тренер: Рейес Артуро
Ход матча
34'
1:0
Предыдущие игры
Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20
Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +9 =6 -5Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет)
Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Парагвай (до 20 лет)
Последние игры между собой
Сенегал (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Колумбия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Польша (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Таити (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Сенегал (до 20 лет)
14.6% (21)
Ничья
36.8% (53)
Колумбия (до 20 лет)
48.6% (70)
1:2 Колумбия (до 20 лет)
31.9% (46)
1:1 Ничья
27.8% (40)
2:1 Сенегал (до 20 лет)
10.4% (15)
0:1 Колумбия (до 20 лет)
9% (13)
2:2 Ничья
5.6% (8)
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