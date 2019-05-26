Норвегия: Первый дивизион 2019
Стрёммен
2:1
Перерыв
Стадион: Стрёммен
Саннефьёрд
1:0
30' ГолSivert Gussiaas
32' Желтая карточкаLars Grorud
1:1
33' ГолХарвард Сторбек
2:1
41' ГолUlrich Ness
11
Ulrich
Ness
14
Havard
Thun
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Simen Melby
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Валес МаркЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
30'
1:0
32'
33'
1:1
41'
2:1
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен
Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Саннефьёрд
|1:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|КФУМ
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|5.
|Конгсвингер
|1:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Улленсакер-Киса
|9
|4
|2
|3
|18 - 10
|14
|7.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Санднес
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|Хам-Кам
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|Ерв
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 8
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|2:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Нутодден
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|16.
|Тромсдален
|8
|0
|1
|7
|8 - 29
|1
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