Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
2:1
Перерыв

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
30' Гол
Sivert Gussiaas
32' Желтая карточка
Lars Grorud
1:1
33' Гол
Харвард Сторбек
2:1
41' Гол
Ulrich Ness
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
3
Victor
Grodaas
21
Johannes
Groedtlien
11
Ulrich
Ness
10
Mustafa
Achrifi
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
14
Havard
Thun
9
Sivert
Gussiaas
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
5
Вальес
Энрик
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
9
Харвард
Сторбек
6
Mohamed
Ofkir
10
Rufo
Herraiz
Стрёммен
4-4-2
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

30'
Sivert Gussiaas
1:0
32'
 
Lars Grorud
33'
1:1
Харвард Сторбек
(Rufo Herraiz)
41'
Ulrich Ness
2:1

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен
Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Стрёммен 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Стрёммен 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 4:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:1 Саннефьёрд Первый дивизион
Саннефьёрд 1:0 Стрёммен Первый дивизион Саннефьёрд 1:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:1 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Саннефьёрд 1:2 9 5 3 1 17 - 11 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. КФУМ 9 5 1 3 17 - 12 16
5. Конгсвингер 1:0 9 4 3 2 8 - 6 15
6. Улленсакер-Киса 9 4 2 3 18 - 10 14
7. Рёуфосс 0:0 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Санднес 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9. Хам-Кам 9 3 3 3 8 - 8 12
10. Ерв 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
11. Нест-Сотра 0:1 9 3 1 5 8 - 8 10
12. Скейд 0:0 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 2:1 9 1 4 4 5 - 11 7
15. Нутодден 0:0 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Тромсдален 8 0 1 7 8 - 29 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ulrich Ness бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Ларс Гроруд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Sivert Gussiaas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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