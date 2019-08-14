Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Кристиансунд
Будё-Глимт
0:1
15' ГолЭвьен Хэкон
16' Желтая карточкаКоли Алиу
26' Желтая карточкаСвеен Оле
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
19
Коли
Алиу
22
Свеен
Оле
26
Эвьен
Хэкон
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
-
19 Коли АлиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
15'
0:1
16'
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём
Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 25
|36
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|5
|5
|31 - 22
|26
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 17
|24
|8.
|Лиллестрём
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|9.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|10.
|Викинг
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|13.
|Стабек
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Мьёндален
|17
|3
|8
|6
|24 - 29
|17
|15.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|2
|9
|6
|17 - 22
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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