Норвегия: Типпелиген 2019

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Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
15' Гол
Эвьен Хэкон
16' Желтая карточка
Коли Алиу
26' Желтая карточка
Свеен Оле
42'
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
21
Диоп
Амиду
23
Paal
Erik
Ulvestad
10
Каллудра
Лиридон
13
Bendik
Bye
19
Коли
Алиу
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
22
Свеен
Оле
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
20
Amor
Layoni
Кристиансунд
4-2-1-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Эвьен Хэкон
16'
Коли Алиу
 
26'
 
Свеен Оле

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём
Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 0:0 17 11 3 3 38 - 25 36
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 17 7 5 5 31 - 22 26
7. Кристиансунд 0:0 17 6 6 5 19 - 17 24
8. Лиллестрём 17 6 3 8 22 - 28 21
9. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
10. Викинг 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
13. Стабек 0:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Мьёндален 17 3 8 6 24 - 29 17
15. Сарпсборг-08 0:0 17 2 9 6 17 - 22 15
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Коли Алиу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Эвьен Хэкон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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