Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Польша (до 20 лет)
0:0
Первый тайм: 8'
Таити (до 20 лет)
0' 8'
Польша (до 20 лет)
Таити (до 20 лет)

Предыдущие игры

Польша (до 20 лет) Последние 14 матчей: +6 =2 -6
Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Таити (до 20 лет) Последние 9 матчей: +2 =2 -5
Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 10:1 Vaiete Таити (до 20 лет) 1:1 Ману-Ура Таити (до 20 лет) 2:2 Tamarii F.
Таити (до 20 лет) 3:2 Punaruu Таити (до 20 лет) 0:4 Сентрал Спорт Таити (до 20 лет) 0:5 Нигерия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:8 Венесуэла (до 20 лет) Испания (до 20 лет) 8:0 Таити (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Польша (до 20 лет) 0:0 Таити (до 20 лет)
Польша (до 20 лет)
97.9% (142)
Ничья
0.7% (1)
Таити (до 20 лет)
1.4% (2)
2:0 Польша (до 20 лет)
33.8% (49)
3:0 Польша (до 20 лет)
18.6% (27)
4:0 Польша (до 20 лет)
13.1% (19)
5:0 Польша (до 20 лет)
8.3% (12)
2:1 Польша (до 20 лет)
8.3% (12)
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