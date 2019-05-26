Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Польша (до 20 лет)
0:0
Первый тайм: 8'
Таити (до 20 лет)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Слиш БартошПолузащитник
-
10 Копач ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Млечко МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
21 Пито МоанаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Техо РоонуиПолузащитник
-
8 Виви ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Хейтаа МауриЗащитник
-
20 Маро КитинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бубе УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Техаамоана Бруно
Предыдущие игры
Польша (до 20 лет) Последние 14 матчей: +6 =2 -6Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Таити (до 20 лет) Последние 9 матчей: +2 =2 -5Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 10:1 Vaiete Таити (до 20 лет) 1:1 Ману-Ура Таити (до 20 лет) 2:2 Tamarii F.
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Польша (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Таити (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Польша (до 20 лет)
97.9% (142)
Ничья
0.7% (1)
Таити (до 20 лет)
1.4% (2)
2:0 Польша (до 20 лет)
33.8% (49)
3:0 Польша (до 20 лет)
18.6% (27)
4:0 Польша (до 20 лет)
13.1% (19)
5:0 Польша (до 20 лет)
8.3% (12)
2:1 Польша (до 20 лет)
8.3% (12)
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