Бразилия: Серия A 2019
Сантос
0:0
Второй тайм: 59'
Интернасьональ
26' Желтая карточкаВиейра Бруно
34' Желтая карточкаЛопес Нико
35' Желтая карточкаJean Lucas
43' Желтая карточкаСобис Рафаэл
45' Желтая карточкаЭмерсон Рамос
54' Желтая карточкаDiego Pituca
57' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
11
Rodrygo
41
Jean
Mota
28
Иаго
Лопес
19
Rodrigo
I
33
Густаво
77
Paraguaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
-
11 RodrygoНападающий
-
41 Jean MotaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 EversonВратарь
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
-
40 Jobson III
-
-
19 Kaio Jorge
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
21 Camilo III
-
Ход матча
26'
34'
35'
43'
45'
54'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас
Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе
Последние игры между собой
Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|5.
|Фламенго
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|9.
|Коринтианс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Сеара
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Форталеза
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Гремио
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|17.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Аваи
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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