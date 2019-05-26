Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
0:0
Второй тайм: 59'
Интернасьональ
0'
26' Желтая карточка
Виейра Бруно
34' Желтая карточка
Лопес Нико
35' Желтая карточка
Jean Lucas
43' Желтая карточка
Собис Рафаэл
45' Желтая карточка
Эмерсон Рамос
54' Желтая карточка
Diego Pituca
57' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
59'
1
Vanderlei
III
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
30
Jean
Lucas
11
Rodrygo
41
Jean
Mota
10
Сотельдо
Йеферсон
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
20
Эмерсон
Рамос
15
Куэста
Виктор
28
Иаго
Лопес
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
77
Paraguaio
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
Сантос
4-3-3
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

26'
 
Виейра Бруно
34'
 
Лопес Нико
35'
Jean Lucas
 
43'
 
Собис Рафаэл
45'
 
Эмерсон Рамос
46'
Саша Эдуардо
Карлос Санчес II
 
54'
Diego Pituca
 
57'
Сотельдо Йеферсон
 

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас
Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ
Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе

Последние игры между собой

Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Интернасьональ 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок
Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
5. Фламенго 1:0 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Интернасьональ 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
8. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
9. Коринтианс 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Атлетико Паранаэнсе 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
12. Сеара 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Форталеза 5 2 0 3 5 - 8 6
15. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Гремио 6 1 2 3 8 - 10 5
17. Шапекоэнсе 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Аваи 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
20. Васко да Гама 5 0 2 3 4 - 11 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Эмерсон Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Собис Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Jean Lucas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Лопес Нико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Виейра Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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