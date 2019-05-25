Бразилия: Серия A 2019

Сегодня

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

Голландия: Первый дивизион. Плей-офф Эредивизие (Финал)

Дания: Второй дивизион: Повышение - групповой этап

Дания: Второй дивизион: Понижение

Дания: Первый дивизион

Ирландия: Первый дивизион

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф (1/2 финала)

Италия: Серия C. Понижение. Плей-офф: Группа А (Финал)

Италия: Серия C. Понижение. Плей-офф: Группа С (Финал)

Колумбия: Примера А. Плей-офф Апертуры (Группа A)

Норвегия: Первый дивизион

Позже

04:00 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Восток

Россия: Второй дивизион. Зона Запад

3 ЦСКА М (мол.)

Позже

14:00 Позже

2 Спартак М (мол.)

6 Локомотив М (мол.)

1 Динамо М (мол.)

Позже

04:00 Позже

Позже

03:00 Позже

Позже

02:30 Позже

Позже

02:30 Позже

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02:30 Позже

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03:00 Позже

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05:30 Позже

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05:00 Позже

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05:00 Позже

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05:00 Позже

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03:30 Позже

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03:30 Позже

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03:30 Позже

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02:30 Позже

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02:30 Позже

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03:00 Позже

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа E)