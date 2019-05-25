Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
1:0
Второй тайм: 55'
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Luan III
45' Желтая карточка
Jose Welison
45' Желтая карточка
Майкон Тьяго
1:0
47' Гол
 55'
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
38
Tonhao
29
Juninho
Capixaba
5
Мичел
Феррейра
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
90
Андре
Филипе
11
Эвертон
Соуза
21
Jean
Pyerre
1
Victor
IV
2
Patric
II
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
88
Jair
II
14
Jose
Welison
5
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
9
Оливейра
Рикардо
II
Гремио
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Luan III
45'
 
Jose Welison
45'
Майкон Тьяго
 
46'
Визеу Фелипе
Андре Филипе
 
46'
Тарделли Диего
Alisson II
 
47'
1:0

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас
Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико Минейро 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Гремио 4:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Атлетико Минейро 0:1 6 4 0 2 8 - 7 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Интернасьональ 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
8. Коринтианс 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Сеара 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Форталеза 5 2 0 3 5 - 8 6
15. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Гремио 1:0 6 1 2 3 8 - 10 5
17. Шапекоэнсе 5 1 1 3 5 - 7 4
18. Аваи 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
20. Васко да Гама 5 0 2 3 4 - 11 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Jose Welison получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Luan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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