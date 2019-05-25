Бразилия: Серия A 2019
Гремио
1:0
Второй тайм: 55'
Атлетико Минейро
28' Желтая карточкаLuan III
45' Желтая карточкаJose Welison
45' Желтая карточкаМайкон Тьяго
38
Tonhao
23
Alisson
II
90
Андре
Филипе
21
Jean
Pyerre
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
90 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jean PyerreНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
-
-
15 Vico
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Alerrandro
-
18 Vinicius X
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
28'
45'
45'
47'
1:0
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас
Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Гремио 4:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Интернасьональ
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|8.
|Коринтианс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Сеара
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Форталеза
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Гремио
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|17.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Аваи
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|20.
|Васко да Гама
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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