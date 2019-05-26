США: МЛС 2019
Спортинг Канзас-Сити
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Стадион: Children's Mercy Park
Сиэтл Саундерс
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
11
Kelyn
Rowe
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
19
Шипп
Харри
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Kelyn RoweНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Graham Smith
-
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
16 Alex Roldan
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Толука 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Толука Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|4.
|Монреаль Импакт
|15
|6
|3
|6
|17 - 23
|21
|5.
|Атланта Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|14 - 11
|20
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|8.
|Чикаго Файр
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|1
|6
|20 - 21
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|5
|4
|20 - 20
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|20 - 32
|8
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