США: МЛС 2019

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Спортинг Канзас-Сити
 
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Стадион:
Сиэтл Саундерс
29
Tim
Melia
14
Хаслер
Николас
2
Барат
Ботонд
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
21
Гутьеррес
Фелипе
6
Санчес
Илье
30
Фейлхабер
Бенни
7
Рассел
Джонни
10
Yohan
Croizet
11
Kelyn
Rowe
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
7
Рольдан
Кристиан
19
Шипп
Харри
10
Лодейро
Николас
70
Handwalla
Bwana
9
Руидиас
Рауль
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Толука 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Толука Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 15 7 4 4 19 - 14 25
2. Филадельфия Юнион 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
4. Монреаль Импакт 15 6 3 6 17 - 23 21
5. Атланта Юнайтед 13 6 2 5 14 - 11 20
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
8. Чикаго Файр 14 4 5 5 21 - 18 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 13 6 3 4 21 - 18 21
6. Реал Солт-Лейк 13 6 1 6 20 - 21 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 5 4 20 - 20 11
12. Колорадо Рэпидс 13 2 2 9 20 - 32 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс

    До начала игры, которая состоится 27.05.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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