Бразилия: Серия A 2019
Байя
3:2
Второй тайм: 82'
Флуминенсе
6' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
6' Желтая карточкаArtur Guimaraes
1:0
16' ГолАртур IV
1:1
19' ПенальтиPedro Rodriguez V
2:1
30' ГолGilberto IV
63' Желтая карточкаDetofol Agenor
67' Вторая желтая карточкаDetofol Agenor
3:1
70' ПенальтиGilberto IV
14
Эрнандо
26
Gregore
77
Артур
IV
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
17
Leo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Артур IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
- Защитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
-
-
17 Elton I
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
23 Хоао ПедроПолузащитник
-
17 Leo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Frazan
-
27 Rodolfo II
-
-
-
Ход матча
16'
1:0
19'
30'
2:1
46'
63'
67'
69'
70'
3:1
73'
81'
3:2
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Коринтианс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Сан-Паулу
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Байя
|3:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Крузейро
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Сеара
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Флуминенсе
|1:3
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Форталеза
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Гремио
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|17.
|Шапекоэнсе
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Васко да Гама
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|19.
|Аваи
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
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