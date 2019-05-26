Бразилия: Серия A 2019

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Байя
3:2
Второй тайм: 82'
Флуминенсе
0'
6' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
6' Желтая карточка
Artur Guimaraes
1:0
16' Гол
Артур IV
1:1
19' Пенальти
Pedro Rodriguez V
2:1
30' Гол
Gilberto IV
63' Желтая карточка
Detofol Agenor
67' Вторая желтая карточка
Detofol Agenor
3:1
70' Пенальти
Gilberto IV
3:2
81' Гол
 82'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
10
Рамирес
Сантос
18
Douglas
Gomes
77
Артур
IV
9
Gilberto
IV
25
Detofol
Agenor
2
Жилберто
Жуниор
3
Matheus
Ferraz
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
6
Yuri
Oliveira
Lima
11
Jony
Gonzalez
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
17
Leo
I
9
Pedro
Rodriguez
V
Байя
4-1-4-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

6'
 
Yuri Oliveira Lima
6'
Artur Guimaraes
 
16'
Артур IV
(Gilberto IV)
1:0
19'
1:1
Pedro Rodriguez V
30'
Gilberto IV
2:1
46'
 
Пауло Маркос
Leo I
46'
 
Гансо Пауло
Yuri Oliveira Lima
63'
 
Detofol Agenor
67'
 
Detofol Agenor
69'
 
Rodolfo II
Хоао Педро
70'
Gilberto IV
3:1
73'
Jose Elber
Артур IV
 
80'
Elton I
Рамирес Сантос
 
81'
3:2

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи
Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао
Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде

Последние игры между собой

Байя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Байя 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Байя 1:1 Флуминенсе Серия A
Байя 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
3. Коринтианс 1:0 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Сан-Паулу 0:1 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Сантос 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Байя 3:1 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Фламенго 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Крузейро 1:1 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Сеара 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Флуминенсе 1:3 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Форталеза 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
16. Гремио 6 1 2 3 8 - 10 5
17. Шапекоэнсе 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Васко да Гама 1:0 6 1 2 3 5 - 11 5
19. Аваи 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Pedro из команды Флуминенсе забивает с точки!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Артур IV бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Artur Guimaraes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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