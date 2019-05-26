Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
1:2
Второй тайм: 86'
Шапекоэнсе
36' Желтая карточкаДеде
0:1
52' ГолRildo
1:1
57' ГолТиаго Невес
81' Желтая карточкаBryan Mascarenhas
1:2
85' ГолDiego Torres II
26
Деде
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
9
Fred
II
98
Tiepo
22
Caique
3
Gum
23
Дуглас
Силва
27
Arthur
VIII
7
Rildo
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jadson III
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
-
99 Sassa II
-
11 David VI
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
-
22 CaiqueЗащитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 RildoПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
21 Эрнандес IIЗащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
-
-
20 Augusto I
-
Ход матча
36'
52'
0:1
57'
1:1
85'
1:2
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +14 =2 -4Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек
Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Коринтианс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Сан-Паулу
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Байя
|3:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Гойяс
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|10.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Крузейро
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|Сеара
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|14.
|Флуминенсе
|1:3
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Форталеза
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|16.
|Гремио
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|17.
|Шапекоэнсе
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Васко да Гама
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|19.
|Аваи
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Алагоано
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
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