Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
1:2
Второй тайм: 86'
Шапекоэнсе
0'
36' Желтая карточка
Деде
0:1
52' Гол
Rildo
1:1
57' Гол
Тиаго Невес
81' Желтая карточка
Bryan Mascarenhas
1:2
85' Гол
Diego Torres II
86'
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
20
Маркиньос
II
23
Rodriguinho
I
8
Энрике
Лима
10
Тиаго
Невес
19
Робиньо
Робсон
9
Fred
II
98
Tiepo
22
Caique
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
27
Arthur
VIII
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
7
Rildo
77
Everaldo
I
Крузейро
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-1-4-1

Ход матча

36'
Деде
 
46'
Роша Педро
Rodriguinho I
 
52'
0:1
Rildo
55'
Lucas Silva IV
Маркиньос II
 
55'
 
Bryan Mascarenhas
Caique
57'
Тиаго Невес
(Робиньо Робсон)
1:1
65'
 
Diego Torres II
Кампаньяро Густаво
81'
 
Bryan Mascarenhas
85'
1:2
Diego Torres II

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек
Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Крузейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Крузейро Серия A Шапекоэнсе 1:2 Крузейро Серия A Крузейро 0:2 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 0:0 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Шапекоэнсе Кубок Крузейро 2:0 Шапекоэнсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:2 Крузейро Серия A Шапекоэнсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Шапекоэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
3. Коринтианс 1:0 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Сан-Паулу 0:1 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Сантос 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Байя 3:1 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Фламенго 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Гойяс 5 3 0 2 6 - 5 9
10. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Крузейро 1:1 6 2 1 3 7 - 12 7
13. Сеара 5 2 0 3 8 - 6 6
14. Флуминенсе 1:3 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Форталеза 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
16. Гремио 6 1 2 3 8 - 10 5
17. Шапекоэнсе 1:1 6 1 2 3 6 - 8 5
18. Васко да Гама 1:0 6 1 2 3 5 - 11 5
19. Аваи 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Алагоано 5 0 3 2 1 - 7 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Деде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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