Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Катар (до 20 лет)
 
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    Текстовая онлайн трансляция матча Катар (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)

    До начала игры, которая состоится 27.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Катар (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)
    Катар (до 20 лет)
    17% (8)
    Ничья
    23.4% (11)
    Украина (до 20 лет)
    59.6% (28)
    1:2 Украина (до 20 лет)
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:1 Катар (до 20 лет)
    10.6% (5)
    0:1 Украина (до 20 лет)
    8.5% (4)
    0:2 Украина (до 20 лет)
    8.5% (4)
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