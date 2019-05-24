Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Предыдущие игры
Катар (до 20 лет) Последние 9 матчей: +0 =1 -8Сенегал (до 20 лет) 2:1 Катар (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет)
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|США (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Катар (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Катар (до 20 лет)
17% (8)
Ничья
23.4% (11)
Украина (до 20 лет)
59.6% (28)
1:2 Украина (до 20 лет)
40.4% (19)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Катар (до 20 лет)
10.6% (5)
0:1 Украина (до 20 лет)
8.5% (4)
0:2 Украина (до 20 лет)
8.5% (4)
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