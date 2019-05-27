Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4276
Сириус
0'
0:1
37' Гол
Adam Staahl
41' Желтая карточка
Karl Larsson
65' Желтая карточка
Герзич Нордин
0:2
68' Гол
Mohammed Saeid
90'+7
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
4
Arvid
Brorsson
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
7
Бертильссон
Юхан
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
30
Альвбоге
Йон
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
3
Karl
Larsson
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
17
Adam
Staahl
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
Эребру
4-4-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

37'
0:1
Adam Staahl
41'
 
Karl Larsson
63'
 
Андерссон Элиас
Christer Gustafsson
65'
Герзич Нордин
 
68'
0:2
Mohammed Saeid
(Филип Хагланд)
73'
 
Ian Sirelius
Лундхольм Сэм
73'
Michael Omoh
Kevin Wright
 
83'
 
Axel Bjoernstroem
Adam Staahl
87'
Rodin Deprem
Проделль Виктор
 
90'
Simon Amin
Бертильссон Юхан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю
Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити
Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг
Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан
Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 11 7 3 1 22 - 8 24
2. Юргорден 11 6 3 2 19 - 10 21
3. Гётеборг 11 6 3 2 20 - 11 21
4. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Эльфсборг 11 4 4 3 16 - 17 16
8. Норрчёпинг 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Сириус 11 4 1 6 16 - 19 13
10. Эстерсунд 11 3 4 4 12 - 17 13
11. Кальмар 11 2 6 3 10 - 12 12
12. Эребру 11 3 2 6 14 - 20 11
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 11 2 3 6 13 - 17 9
15. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
16. Фалькенберг 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Karl Larsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Adam Staahl бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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