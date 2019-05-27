Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
0:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 4276
Сириус
0:1
37' ГолAdam Staahl
41' Желтая карточкаKarl Larsson
65' Желтая карточкаГерзич Нордин
0:2
68' ГолMohammed Saeid
12
Jake
Larsson
20
Filip
Rogic
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Michael OmohНападающий
-
13 Rodin Deprem
-
-
21 Simon Amin
-
-
48 Adam Bark
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
37'
0:1
41'
65'
68'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 7
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю
Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити
Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг
Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|11
|7
|3
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Юргорден
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|Гётеборг
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|4.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|8.
|Норрчёпинг
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|9.
|Сириус
|11
|4
|1
|6
|16 - 19
|13
|10.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|11.
|Кальмар
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|15.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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