Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
1:3
Конец матча
Норрбю
0:1
21' ГолРексхепи Дардан
1:1
50' ПенальтиKarwan Safari
58' Желтая карточкаNicklas Savolainen
73' Желтая карточкаDidric Andersson
83' Желтая карточкаФлорен Йеспер
1:2
86' ГолAbbas Mohamad
1:3
90' ГолRichard Yarsuvat
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jasin KhayatПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
-
-
-
Ход матча
21'
0:1
50'
1:1
73'
83'
86'
1:2
90'
1:3
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +12 =5 -3ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС
Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =8 -7Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|10
|8
|2
|0
|21 - 6
|26
|2.
|Мьельбю
|10
|7
|0
|3
|14 - 9
|21
|3.
|Норрбю
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Йёнчёпинг
|10
|5
|2
|3
|17 - 7
|17
|5.
|Браге
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|6.
|Дегерфорс
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|7.
|ГАИС
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|8.
|Эргрюте ФФ
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Треллеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Вестерос СК
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Далкурд
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|12.
|Хальмстад
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|13.
|Фрей
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|14.
|Сюрианска
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|15.
|Эстер
|10
|1
|5
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Броммапойкарна
|10
|2
|1
|7
|11 - 17
|7
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