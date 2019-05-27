Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
1:3
Конец матча
Норрбю
0'
0:1
21' Гол
Рексхепи Дардан
1:1
50' Пенальти
Karwan Safari
58' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
73' Желтая карточка
Didric Andersson
83' Желтая карточка
Флорен Йеспер
1:2
86' Гол
Abbas Mohamad
1:3
90' Гол
Richard Yarsuvat
90'+3
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
8
Jonas
Hellgren
10
Karwan
Safari
21
Emil
Skogh
9
Emir
Smajic
14
Спэн
Брайан
1
Mergim
Krasniqi
15
Nino
Osmanagic
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
11
Alen
Krasnici
8
Nicklas
Savolainen
5
Jesper
Brandt
10
Abdelrahman
Saidi
17
Jasin
Khayat
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
Вестерос СК
4-3-3
Норрбю
3-5-2

Ход матча

13'
Douglas Karlberg
Emir Smajic
 
21'
0:1
Рексхепи Дардан
(Jasin Khayat)
46'
Filip Tronet
Emil Skogh
 
50'
Karwan Safari
1:1
58'
 
Nicklas Savolainen
66'
 
Dijan Vukojevic
Nicklas Savolainen
73'
 
Didric Andersson
73'
 
Alexander Henningsson
Рексхепи Дардан
78'
Samuel Holm
Спэн Брайан
 
83'
Флорен Йеспер
 
86'
1:2
Abbas Mohamad
(Jasin Khayat)
90'
1:3
Richard Yarsuvat
(Jasin Khayat)

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС
Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 10 8 2 0 21 - 6 26
2. Мьельбю 10 7 0 3 14 - 9 21
3. Норрбю 10 5 4 1 14 - 11 19
4. Йёнчёпинг 10 5 2 3 17 - 7 17
5. Браге 10 5 2 3 13 - 7 17
6. Дегерфорс 10 4 2 4 13 - 13 14
7. ГАИС 10 3 4 3 9 - 12 13
8. Эргрюте ФФ 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Треллеборг 10 2 5 3 13 - 14 11
10. Вестерос СК 10 2 5 3 9 - 10 11
11. Далкурд 9 3 1 5 9 - 15 10
12. Хальмстад 10 3 1 6 10 - 13 10
13. Фрей 10 2 4 4 10 - 18 10
14. Сюрианска 10 2 3 5 10 - 18 9
15. Эстер 10 1 5 4 6 - 10 8
16. Броммапойкарна 10 2 1 7 11 - 17 7
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