Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: SR-Bank Arena
Сарпсборг-08
26' Желтая карточкаАскар Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аскар АрминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн
Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Викинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 25
|36
|3.
|Одд
|17
|10
|3
|4
|25 - 19
|33
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|17
|8
|4
|5
|26 - 21
|28
|6.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|5
|5
|31 - 22
|26
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|17
|6
|6
|5
|19 - 17
|24
|8.
|Лиллестрём
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|9.
|Хёугесунн
|17
|5
|6
|6
|25 - 20
|21
|10.
|Викинг
|0:0
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|11.
|Ранхейм
|17
|5
|3
|9
|18 - 29
|18
|12.
|Тромсё
|17
|5
|2
|10
|19 - 35
|17
|13.
|Стабек
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Мьёндален
|17
|3
|8
|6
|24 - 29
|17
|15.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|2
|9
|6
|17 - 22
|15
|16.
|Стрёмсгодсет
|17
|3
|4
|10
|19 - 32
|13
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