Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
26' Желтая карточка
Аскар Армин
43'
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
8
Johnny
Furdal
16
Even
Oestensen
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
2
Стральман
Барт
6
Несс Николай
13
Павелич
Марио
17
Захариассен
Кристоффер
8
Нильсен
Матти
16
Томассен
Йоахим
77
Аскар
Армин
45
Ларсен
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

26'
 
Аскар Армин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн
Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Викинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 0:0 17 11 3 3 38 - 25 36
3. Одд 17 10 3 4 25 - 19 33
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 17 8 4 5 26 - 21 28
6. Волеренга 0:0 17 7 5 5 31 - 22 26
7. Кристиансунд 0:0 17 6 6 5 19 - 17 24
8. Лиллестрём 17 6 3 8 22 - 28 21
9. Хёугесунн 17 5 6 6 25 - 20 21
10. Викинг 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
11. Ранхейм 17 5 3 9 18 - 29 18
12. Тромсё 17 5 2 10 19 - 35 17
13. Стабек 0:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Мьёндален 17 3 8 6 24 - 29 17
15. Сарпсборг-08 0:0 17 2 9 6 17 - 22 15
16. Стрёмсгодсет 17 3 4 10 19 - 32 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Аскар Армин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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