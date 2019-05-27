Бразилия: Серия A 2019
8' Желтая карточкаRonaldo Aparecido Rodrigues II
28' Желтая карточкаГедес Даниэл
12
Jordi
19
Didira
25
Maranhao
II
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
6
Yago
I
11
Майкл
77
Kayke
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Jhon Cley
-
-
-
14 Lucas Dias
-
8 Dawhan
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
-
-
97 Giovanny
-
25 Rafinha XI
-
Ход матча
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +8 =8 -4Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас
Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано
Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу
Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Интернасьональ
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Гойяс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Байя
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Ботафого Рибейрао
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Шапекоэнсе
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Форталеза
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Сеара
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 7
|6
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|0
|4
|12 - 12
|6
|16.
|Крузейро
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|17.
|Аваи
|1:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Гремио
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Алагоано
|0:0
|6
|0
|4
|2
|1 - 7
|4
|20.
|Васко да Гама
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
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