Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:0
Перерыв
Гойяс
0'
8' Желтая карточка
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
28' Желтая карточка
Гедес Даниэл
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
9
Нилтон
Феррейра
19
Didira
10
Matheus
Savio
25
Maranhao
II
99
Patrick
Fabiano
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
6
Yago
I
5
Geovane
II
30
Leandro
Barcia
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
77
Kayke
Алагоано
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
 
28'
 
Гедес Даниэл

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас
Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано
Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу
Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс 3:0 Алагоано Серия B Алагоано 2:1 Гойяс Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Атлетико Минейро 6 4 0 2 8 - 7 12
3. Коринтианс 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Сан-Паулу 6 3 2 1 6 - 3 11
5. Сантос 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Фламенго 6 3 1 2 11 - 9 10
7. Интернасьональ 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Гойяс 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Байя 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Ботафого Рибейрао 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Шапекоэнсе 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Форталеза 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Сеара 0:1 6 2 0 4 8 - 7 6
15. Флуминенсе 6 2 0 4 12 - 12 6
16. Крузейро 6 2 0 4 7 - 13 6
17. Аваи 1:0 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Гремио 6 1 2 3 8 - 10 5
19. Алагоано 0:0 6 0 4 2 1 - 7 4
20. Васко да Гама 6 0 3 3 5 - 12 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Гедес Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Naldo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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