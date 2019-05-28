Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Португалия (до 20 лет)
0:1
Второй тайм: 82'
Аргентина (до 20 лет)
0'
0:1
33' Гол
Гайч Адольфо
82'
Португалия (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет)

Ход матча

33'
0:1
Гайч Адольфо
62'
Джу Месаке
Тринкан Франсишку
 
70'
 
Марони Гонсало
Альварес Хулиан
77'
Корреа Педру
Луиш Мигел
 

Предыдущие игры

Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет)
Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет)
Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:0 Беларусь (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:2 Колумбия (до 20 лет)

Последние игры между собой

Португалия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентина (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Португалия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) World Youth Championship
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Гайч Адольфо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Португалия (до 20 лет) 0:1 Аргентина (до 20 лет)
Португалия (до 20 лет)
33.6% (50)
Ничья
38.9% (58)
Аргентина (до 20 лет)
27.5% (41)
1:1 Ничья
32.2% (48)
2:1 Португалия (до 20 лет)
24.8% (37)
1:2 Аргентина (до 20 лет)
15.4% (23)
1:0 Португалия (до 20 лет)
6% (9)
0:1 Аргентина (до 20 лет)
5.4% (8)
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