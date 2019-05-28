Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Португалия (до 20 лет)
0:1
Второй тайм: 82'
Аргентина (до 20 лет)
0:1
33' ГолГайч Адольфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Корреа ПедруНападающий
-
18 Нету ПедруНападающий
-
11 Джу МесакеНападающий
-
Главный тренер: Helio Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вера ФаустоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Humberto Grondona
Ход матча
33'
0:1
Предыдущие игры
Португалия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =1 -6Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Иран (до 20 лет)
Коста-Рика (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Чехия до 20 Португалия (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Гвинея (до 23 лет) Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:4 Португалия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Сенегал (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 3:0 Уругвай (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 1:1 Англия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет)
Аргентина (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет)
Австрия (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:3 Гана (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:0 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Боливия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 6:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 0:1 Парагвай (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:0 Болгария (до 20 лет) Канада (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:0 Беларусь (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 3:2 Колумбия (до 20 лет)
Последние игры между собой
Португалия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентина (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Португалия (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
Португалия (до 20 лет)
33.6% (50)
Ничья
38.9% (58)
Аргентина (до 20 лет)
27.5% (41)
1:1 Ничья
32.2% (48)
2:1 Португалия (до 20 лет)
24.8% (37)
1:2 Аргентина (до 20 лет)
15.4% (23)
1:0 Португалия (до 20 лет)
6% (9)
0:1 Аргентина (до 20 лет)
5.4% (8)
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