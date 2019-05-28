Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Сундсвалль
0'
0:1
32' Гол
Конате Па
36'
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
5
Рикс
Сёрен
32
Бергет
Йо
Инге
20
Инносент
Бонке
14
Кристиансен
Андерс
8
Траустасон
Арнор
23
Антонссон
Маркус
9
Розенберг
Маркус
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
3
Мюрестам
Давид
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
Мальмё
4-4-2
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

32'
0:1
Конате Па

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг
Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру
Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Сундсвалль 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Мальмё Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 12 7 4 1 22 - 8 25
2. Юргорден 11 6 3 2 19 - 10 21
3. Гётеборг 11 6 3 2 20 - 11 21
4. АИК 11 6 3 2 14 - 9 21
5. Хеккен 11 6 2 3 17 - 10 20
6. Хаммарбю 11 5 4 2 20 - 14 19
7. Эльфсборг 11 4 4 3 16 - 17 16
8. Норрчёпинг 11 3 6 2 16 - 15 15
9. Сириус 11 4 1 6 16 - 19 13
10. Эстерсунд 11 3 4 4 12 - 17 13
11. Кальмар 11 2 6 3 10 - 12 12
12. Эребру 11 3 2 6 14 - 20 11
13. Хельсинборг 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Сундсвалль 0:0 12 2 4 6 13 - 17 10
15. АФК Эскильстуна 11 1 3 7 9 - 21 6
16. Фалькенберг 11 1 3 7 9 - 21 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Конате Па бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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