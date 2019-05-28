Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Stadion - Malmoe
Сундсвалль
0:1
32' ГолКонате Па
27
Далин
Юхан
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг
Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру
Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 8
|25
|2.
|Юргорден
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|Гётеборг
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|4.
|АИК
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|5.
|Хеккен
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Хаммарбю
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|8.
|Норрчёпинг
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|15
|9.
|Сириус
|11
|4
|1
|6
|16 - 19
|13
|10.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|11.
|Кальмар
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|15.
|АФК Эскильстуна
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
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