Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
ЮАР (до 20 лет)
0:1
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
0:1
68' ГолКим Хёну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тетани ЛеоНападающий
-
17 Феуа ЛавайоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бааджис ГленВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фостер ЛайлНападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Ким ХёнуЗащитник
-
3 Ли ДжэикЗащитник
-
19 Чхве ДжунЗащитник
- Защитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ли ГанъинПолузащитник
-
18 Чо ЁнукНападающий
-
9 О СехунНападающий
-
11 Ом ВонсанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Чхве МинсуВратарь
-
12 Пак ЧиминВратарь
-
16 Ким ДжусонЗащитник
-
8 Ли ГюхёкЗащитник
-
17 Ли СанджунЗащитник
- Защитник
-
13 Ко ДжэхёнПолузащитник
-
14 Пак ТхэджунПолузащитник
-
20 Ким СеюнПолузащитник
- Нападающий
Ход матча
62'
68'
0:1
77'
90'
Предыдущие игры
ЮАР (до 20 лет) Последние 18 матчей: +5 =4 -9Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:0 Burundi U20
ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Niger U20 1:1 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Гвинея (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Судан (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Камерун (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 4:0 ЮАР (до 20 лет) Uae - U20 2:2 ЮАР (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +7 =2 -11Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года)
Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет)
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина (до 20 лет)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Южная Корея (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Португалия (до 20 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|ЮАР (до 20 лет)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
ЮАР (до 20 лет)
20.4% (30)
Ничья
30.6% (45)
Южная Корея (до 20 лет)
49% (72)
1:2 Южная Корея (до 20 лет)
27.2% (40)
1:1 Ничья
25.9% (38)
0:1 Южная Корея (до 20 лет)
17% (25)
2:1 ЮАР (до 20 лет)
15% (22)
1:0 ЮАР (до 20 лет)
4.8% (7)
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