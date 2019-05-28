Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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ЮАР (до 20 лет)
0:1
Конец матча
Южная Корея (до 20 лет)
0'
0:1
68' Гол
Ким Хёну
90'+5
ЮАР (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Ход матча

62'
 
Чон Седжин
Чон Ходжин
68'
Фостер Лайл
Кодисанг Кобамело
 
68'
0:1
Ким Хёну
70'
Блом Нджабуло
Апполлис Осуин
 
72'
Мхума Промис
Моньян Джеймс
 
77'
 
Пак Тхэджун
Чо Ёнук
90'
 
Ли Джисоль
Ким Хёну

Предыдущие игры

ЮАР (до 20 лет) Последние 18 матчей: +5 =4 -9
Аргентина (до 20 лет) 5:2 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:0 Burundi U20
ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Niger U20 1:1 ЮАР (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 1:2 Гвинея (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет) Судан (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Камерун (до 20 лет) 1:3 ЮАР (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 4:0 ЮАР (до 20 лет) Uae - U20 2:2 ЮАР (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет) Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Португалия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Катар (до 19 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Шотландия (до 21 года) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Того (до 21 года)
Франция (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 3:0 Гвинея (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:1 Мексика (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Англия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Ирак (до 20 лет) 3:3 Южная Корея (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Португалия (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 3:1 Южная Корея (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч ЮАР (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет)
20.4% (30)
Ничья
30.6% (45)
Южная Корея (до 20 лет)
49% (72)
1:2 Южная Корея (до 20 лет)
27.2% (40)
1:1 Ничья
25.9% (38)
0:1 Южная Корея (до 20 лет)
17% (25)
2:1 ЮАР (до 20 лет)
15% (22)
1:0 ЮАР (до 20 лет)
4.8% (7)
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