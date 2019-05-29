Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Эквадор (до 20 лет)
1:0
Конец матча
Мексика (до 20 лет)
0'
1:0
12' Гол
Плата Гонсало
90'+6
Эквадор (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет)

Ход матча

12'
Плата Гонсало
1:0
46'
 
Де ла Роса Роберто
Фигуэроа Франсиско
59'
 
Гутьеррес Карлос
Лосано Адриан
76'
 
Плассенсия Фернандо
Альварес Кевин
79'
Кинтеро Серхио
Ресабала Хордан
 
90'
Эступинан Луис
Альварадо Александер
 

Предыдущие игры

Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:0 Коста-Рика (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мексика (до 20 лет) 0:3 Япония (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 10:0 Аруба (до 20 лет) Grenada U20 0:8 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:2 Ямайка (до 20 лет) Saint Martin U20 0:4 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 7:0 Nicaragua U20 Мексика (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:0 Германия (до 20 лет) Вануату (до 20 лет) 2:3 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 6:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Гондурас (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 5:0 Канада (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 3:0 Антигуа и Барбуда (до 20 лет)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Трехо Марио бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Плата Гонсало бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Эквадор (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)
33.1% (48)
Ничья
19.3% (28)
Мексика (до 20 лет)
47.6% (69)
1:2 Мексика (до 20 лет)
31% (45)
1:1 Ничья
15.9% (23)
2:1 Эквадор (до 20 лет)
14.5% (21)
1:0 Эквадор (до 20 лет)
12.4% (18)
0:1 Мексика (до 20 лет)
10.3% (15)
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