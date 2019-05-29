Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Эквадор (до 20 лет)
1:0
Конец матча
Мексика (до 20 лет)
1:0
12' ГолПлата Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Мина РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лара ХоанВратарь
-
18 Лоор ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пласа СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Трехо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Паян ЛуисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамирес Диего
Ход матча
Предыдущие игры
Эквадор (до 20 лет) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эквадор (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) Япония (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 5:0 Боливия (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:2 Перу (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 5:2 Эквадор (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 3:2 Эквадор (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Чили до 20 4:1 Эквадор (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:1 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 2:1 Перу (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 2:2 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 1:1 Эквадор (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:0 Коста-Рика (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мексика (до 20 лет) 0:3 Япония (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:2 Италия (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет)
Мексика (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 10:0 Аруба (до 20 лет) Grenada U20 0:8 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 2:2 Ямайка (до 20 лет) Saint Martin U20 0:4 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 7:0 Nicaragua U20 Мексика (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:1 Венесуэла (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:0 Германия (до 20 лет) Вануату (до 20 лет) 2:3 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 6:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Гондурас (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 5:0 Канада (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 3:0 Антигуа и Барбуда (до 20 лет)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 20 лет)
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Япония (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|Эквадор (до 20 лет)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Мексика (до 20 лет)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Эквадор (до 20 лет)
33.1% (48)
Ничья
19.3% (28)
Мексика (до 20 лет)
47.6% (69)
1:2 Мексика (до 20 лет)
31% (45)
1:1 Ничья
15.9% (23)
2:1 Эквадор (до 20 лет)
14.5% (21)
1:0 Эквадор (до 20 лет)
12.4% (18)
0:1 Мексика (до 20 лет)
10.3% (15)
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