Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Сенегал (до 20 лет)
0:0
Второй тайм: 62'
Польша (до 20 лет)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндоу ФалиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Дионку АльфаЗащитник
- Защитник
-
20 Сисс АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
11 Данфа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Кото Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Млечко МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Копач ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Предыдущие игры
Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) Последние 15 матчей: +7 =2 -6Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|4:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Польша (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|Таити (до 20 лет)
|0:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Сенегал (до 20 лет)
34.7% (51)
Ничья
32.7% (48)
Польша (до 20 лет)
32.7% (48)
1:1 Ничья
27.2% (40)
1:2 Польша (до 20 лет)
20.4% (30)
2:1 Сенегал (до 20 лет)
20.4% (30)
1:0 Сенегал (до 20 лет)
8.8% (13)
0:1 Польша (до 20 лет)
8.8% (13)
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