Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Сенегал (до 20 лет)
0:0
Второй тайм: 62'
Польша (до 20 лет)
0' 62'
Сенегал (до 20 лет)
Польша (до 20 лет)

Предыдущие игры

Сенегал (до 20 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 ЮАР (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 5:1 Burkina Faso U20 Гана (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Саудовская Аравия (до 20 лет) 0:2 Сенегал (до 20 лет) Замбия (до 20 лет) 2:0 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:0 Гвинея (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Камерун (до 20 лет) ЮАР (до 20 лет) 3:4 Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Судан (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 5:0 Сенегал (до 20 лет) Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет)
Польша (до 20 лет) Последние 15 матчей: +7 =2 -6
Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Германия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет) 1:3 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:1 Швейцария (до 20 лет) Италия (до 20 лет) 0:1 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 4:0 Швейцария (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 2:1 Германия (до 20 лет) Германия (до 20 лет) 2:2 Польша (до 20 лет) Чехия (до 20 лет) 1:2 Польша (до 20 лет)
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Сенегал (до 20 лет) 0:0 Польша (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет)
34.7% (51)
Ничья
32.7% (48)
Польша (до 20 лет)
32.7% (48)
1:1 Ничья
27.2% (40)
1:2 Польша (до 20 лет)
20.4% (30)
2:1 Сенегал (до 20 лет)
20.4% (30)
1:0 Сенегал (до 20 лет)
8.8% (13)
0:1 Польша (до 20 лет)
8.8% (13)
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