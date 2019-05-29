Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Колумбия (до 20 лет)
4:0
Второй тайм: 62'
Таити (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет)
Таити (до 20 лет)

Ход матча

8'
Синистерра Луис
1:0
37'
Синистерра Луис
2:0
38'
Эрнандес Хуан
3:0
42'
Эрнандес Хуан
4:0
46'
Колорадо Жан
Вера Брайан
 
46'
 
Амо Рамануи
Беомерт Калахани
46'
 
Аранеда Диего
Холозе Теоарии
57'
Палма Хуан
Рейес Андрес
 

Предыдущие игры

Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет)
Таити (до 20 лет) Последние 10 матчей: +2 =2 -6
Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 10:1 Vaiete Таити (до 20 лет) 1:1 Ману-Ура
Таити (до 20 лет) 2:2 Tamarii F. Таити (до 20 лет) 3:2 Punaruu Таити (до 20 лет) 0:4 Сентрал Спорт Таити (до 20 лет) 0:5 Нигерия (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:8 Венесуэла (до 20 лет) Испания (до 20 лет) 8:0 Таити (до 20 лет)
Прогнозы на матч Колумбия (до 20 лет) 4:0 Таити (до 20 лет)
Колумбия (до 20 лет)
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Таити (до 20 лет)
0.7% (1)
3:0 Колумбия (до 20 лет)
25.3% (37)
2:0 Колумбия (до 20 лет)
25.3% (37)
4:0 Колумбия (до 20 лет)
13% (19)
5:0 Колумбия (до 20 лет)
13% (19)
2:1 Колумбия (до 20 лет)
6.2% (9)
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