Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Колумбия (до 20 лет)
4:0
Второй тайм: 62'
Таити (до 20 лет)
1:0
8' ГолСинистерра Луис
2:0
37' ГолСинистерра Луис
3:0
38' ГолЭрнандес Хуан
4:0
42' ГолЭрнандес Хуан
- Основной состав
-
13 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лемус ХуанВратарь
-
14 Палма ХуанЗащитник
-
21 Колорадо ЖанЗащитник
-
18 Амайя АндресЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Теран КарлосНападающий
-
Главный тренер: Рейес Артуро
- Основной состав
-
21 Пито МоанаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хейтаа МауриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Техо РоонуиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маро КитинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бубе УгоПолузащитник
-
8 Виви ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Техаамоана Бруно
Ход матча
8'
1:0
37'
2:0
38'
3:0
42'
4:0
Предыдущие игры
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Австралия (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:2 Колумбия (до 20 лет)
Таити (до 20 лет) Последние 10 матчей: +2 =2 -6Польша (до 20 лет) 5:0 Таити (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 0:3 Сенегал (до 20 лет) Таити (до 20 лет) 10:1 Vaiete Таити (до 20 лет) 1:1 Ману-Ура
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Колумбия (до 20 лет)
|4:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Польша (до 20 лет)
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|Таити (до 20 лет)
|0:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Колумбия (до 20 лет)
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Таити (до 20 лет)
0.7% (1)
3:0 Колумбия (до 20 лет)
25.3% (37)
2:0 Колумбия (до 20 лет)
25.3% (37)
4:0 Колумбия (до 20 лет)
13% (19)
5:0 Колумбия (до 20 лет)
13% (19)
2:1 Колумбия (до 20 лет)
6.2% (9)
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