США: МЛС 2019

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Болгария: Матч за право играть в Первой профессиональной лиге: Плей-офф (Финал)

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Россия: Второй дивизион. Зона Запад

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа А

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа Б

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

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Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа A)