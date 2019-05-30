США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Миннесота Юнайтед
1:0
23' ГолЭскобар Франко
29' Желтая карточкаMiles Robinson
32' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
28
Перейра
Дион
99
Abu
Danladi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Перейра ДионНападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Защитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Abu DanladiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Mason Toye
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
23'
1:0
29'
32'
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|4.
|Монреаль Импакт
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 18
|18
|8.
|Торонто
|13
|5
|2
|6
|23 - 22
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 21
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|3
|5
|4
|23 - 22
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|20 - 32
|8
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