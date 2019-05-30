США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
23' Гол
Эскобар Франко
29' Желтая карточка
Miles Robinson
32' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
55'
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
3
Паркхёрст
Майкл
24
Julian
Gressel
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
28
Перейра
Дион
1
Манноне
Вито
31
Hassani
Dotson
15
Боксолл
Михаэл
3
Ikenna
Ike
Opara
14
Brent
Kallman
10
Miguel
Ibarra
I
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
20
Шуллер
Расмус
99
Abu
Danladi
25
Кинтеро
Карлос
Атланта Юнайтед
4-3-3
Миннесота Юнайтед
5-3-2

Ход матча

23'
Эскобар Франко
1:0
29'
Miles Robinson
 
32'
 
Ikenna Ike Opara

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:6 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 16 7 5 4 19 - 14 26
2. Филадельфия Юнион 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Атланта Юнайтед 1:0 14 7 2 5 15 - 11 23
4. Монреаль Импакт 0:0 16 6 4 6 17 - 23 22
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Чикаго Файр 0:0 15 4 6 5 21 - 18 18
8. Торонто 13 5 2 6 23 - 22 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 0:1 14 6 3 5 21 - 19 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 6 2 6 20 - 21 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
9. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 12 3 5 4 23 - 22 14
12. Колорадо Рэпидс 13 2 2 9 20 - 32 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Ике Опара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Miles Robinson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Эскобар Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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