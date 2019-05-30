США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
 
Позже

Стадион:
Колорадо Рэпидс
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
6
Медунянин
Харис
25
Илсиньо
Перейра
35
Монтейро
Гамиро
17
Sergio
Santos
23
Пржибылко
Каспер
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
27
Винне
Деклан
26
Cole
Bassett
8
Блумберг
Юхан
10
Акоста
Келлин
II
20
Nicolas
Mezquida
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-1-2-1-2

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс
Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Филадельфия Юнион 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 16 7 5 4 19 - 14 26
2. Филадельфия Юнион 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Атланта Юнайтед 1:0 14 7 2 5 15 - 11 23
4. Монреаль Импакт 0:0 16 6 4 6 17 - 23 22
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Чикаго Файр 0:0 15 4 6 5 21 - 18 18
8. Торонто 13 5 2 6 23 - 22 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 0:1 14 6 3 5 21 - 19 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 6 2 6 20 - 21 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
9. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 12 3 5 4 23 - 22 14
12. Колорадо Рэпидс 13 2 2 9 20 - 32 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс

    До начала игры, которая состоится 30.05.2019, осталось 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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