США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
Позже
Стадион: Talen Energy Stadium
Колорадо Рэпидс
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
31
Ирвин
Клинт
27
Винне
Деклан
26
Cole
Bassett
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
-
15 Andre Rawls
-
-
13 Samuel Vines
-
Главный тренер: Conor Casey
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =4 -8Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =3 -13Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс
Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|4.
|Монреаль Импакт
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 18
|18
|8.
|Торонто
|13
|5
|2
|6
|23 - 22
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 21
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|3
|5
|4
|23 - 22
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|20 - 32
|8
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