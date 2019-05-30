США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
36' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
42'
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
28
Shamit
Shome
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
19
Omar
Browne
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
29
Mathieu
Choiniere
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
20
Erik
Holt
4
Donny
Toia
43
Justin
Portillo
50
Джонсон
Сэм
7
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
10
Плата
Жоао
11
Руснак
Альберт
Монреаль Импакт
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

36'
Пьетт Самуэль
 

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 16 7 5 4 19 - 14 26
2. Филадельфия Юнион 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Атланта Юнайтед 1:0 14 7 2 5 15 - 11 23
4. Монреаль Импакт 0:0 16 6 4 6 17 - 23 22
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Чикаго Файр 0:0 15 4 6 5 21 - 18 18
8. Торонто 13 5 2 6 23 - 22 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 14 8 1 5 19 - 17 25
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 0:1 14 6 3 5 21 - 19 21
6. Реал Солт-Лейк 0:0 14 6 2 6 20 - 21 20
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
9. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 12 3 5 4 23 - 22 14
12. Колорадо Рэпидс 13 2 2 9 20 - 32 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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