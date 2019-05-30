США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Сапуто
Реал Солт-Лейк
36' Желтая карточкаПьетт Самуэль
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
19
Omar
Browne
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
20
Erik
Holt
50
Джонсон
Сэм
10
Плата
Жоао
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Omar BrowneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ken Krolicki
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Erik HoltЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
17 Corey Baird
-
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
36'
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|16
|7
|5
|4
|19 - 14
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Атланта Юнайтед
|1:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|4.
|Монреаль Импакт
|0:0
|16
|6
|4
|6
|17 - 23
|22
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Чикаго Файр
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 18
|18
|8.
|Торонто
|13
|5
|2
|6
|23 - 22
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|8
|1
|5
|19 - 17
|25
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|6
|2
|6
|20 - 21
|20
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|3
|5
|4
|23 - 22
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|20 - 32
|8
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