США: МЛС 2019

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Спортинг Канзас-Сити
0:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
33' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
0:1
55' Гол
Fabio Alvarez
59' Желтая карточка
Санчес Илье
0:2
86' Гол
Ибрагимович Златан
90'+5
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
2
Барат
Ботонд
4
Фонтас
Андреу
15
Seth
Sinovic
21
Гутьеррес
Фелипе
6
Санчес
Илье
30
Фейлхабер
Бенни
7
Рассел
Джонни
10
Yohan
Croizet
11
Kelyn
Rowe
1
Бингэм
Дэвид
4
David
Romney
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
16
Шельвик
Йорген
2
Китчен
Перри
8
Дос
Сантос
Хонатан
17
Ллетгет
Себастьян
11
Fabio
Alvarez
9
Ибрагимович
Златан
18
Антуна
Уриэль
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Ход матча

33'
 
Гонсалес Джанкарло
46'
Беслер Мэтт
Барат Ботонд
 
55'
0:1
Fabio Alvarez
59'
Санчес Илье
 
65'
Саллой Даниэль
Kelyn Rowe
 
72'
 
Корона Джо
Fabio Alvarez
77'
Jimmy Medranda
Seth Sinovic
 
86'
0:2
Ибрагимович Златан
(Антуна Уриэль)
88'
 
Понтиус Крис
Ллетгет Себастьян
90'
 
Emmanuel Okyere Boateng I
Антуна Уриэль

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Толука 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Толука Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 16 7 5 4 22 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 25 - 16 25
3. Монреаль Импакт 16 7 3 6 19 - 24 24
4. Атланта Юнайтед 14 7 2 5 17 - 11 23
5. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 3 5 21 - 16 21
6. Нью-Йорк Сити 12 4 7 1 16 - 13 19
7. Чикаго Файр 15 4 6 5 24 - 21 18
8. Торонто 13 5 2 6 23 - 22 17
9. Коламбус Кру 15 5 1 9 14 - 22 16
10. Орландо Сити 14 4 3 7 19 - 21 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 15 3 4 8 15 - 32 13
12. Цинциннати 14 3 2 9 11 - 25 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 10 4 1 36 - 11 34
2. Лос-Анджелес Гэлакси 15 9 1 5 21 - 17 28
3. Сиэтл Саундерс 14 7 5 2 24 - 17 26
4. Хьюстон Динамо 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Миннесота Юнайтед 14 6 3 5 21 - 21 21
6. Реал Солт-Лейк 14 6 1 7 21 - 23 19
7. Даллас 14 5 3 6 18 - 19 18
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 5 2 6 20 - 24 17
9. Ванкувер Уайткэпс 15 4 5 6 16 - 19 17
10. Портленд Тимберс 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Спортинг Канзас-Сити 13 3 5 5 23 - 24 14
12. Колорадо Рэпидс 14 2 3 9 21 - 33 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Гонсалес Джанкарло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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