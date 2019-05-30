США: МЛС 2019
Спортинг Канзас-Сити
0:2
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
Лос-Анджелес Гэлакси
33' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
0:1
55' ГолFabio Alvarez
59' Желтая карточкаСанчес Илье
0:2
86' ГолИбрагимович Златан
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
11
Kelyn
Rowe
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Kelyn RoweНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Graham Smith
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
-
-
-
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
55'
0:1
59'
86'
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +6 =6 -8Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Толука 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Толука Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|3.
|Монреаль Импакт
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|2
|5
|17 - 11
|23
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|12
|4
|7
|1
|16 - 13
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|4
|6
|5
|24 - 21
|18
|8.
|Торонто
|13
|5
|2
|6
|23 - 22
|17
|9.
|Коламбус Кру
|15
|5
|1
|9
|14 - 22
|16
|10.
|Орландо Сити
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|3
|4
|8
|15 - 32
|13
|12.
|Цинциннати
|14
|3
|2
|9
|11 - 25
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|10
|4
|1
|36 - 11
|34
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|3
|5
|21 - 21
|21
|6.
|Реал Солт-Лейк
|14
|6
|1
|7
|21 - 23
|19
|7.
|Даллас
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|21 - 33
|9
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