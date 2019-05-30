Швеция: Кубок 2018-2019
Хеккен
3:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 4958
АФК Эскильстуна
1:0
10' ГолAlexander Faltsetas
21' Желтая карточкаJose Leon
40' Желтая карточкаРаскай Анель
71' Желтая карточкаFelix Michel
2:0
76' ГолТойвио Йоона
3:0
90' ГолЛюндберг Виктор
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
10
Паулиньо
II
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
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-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
Ход матча
10'
21'
40'
71'
76'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен
Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
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