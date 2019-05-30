Швеция: Кубок 2018-2019

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Хеккен
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4958
АФК Эскильстуна
0'
1:0
10' Гол
Alexander Faltsetas
21' Желтая карточка
Jose Leon
40' Желтая карточка
Раскай Анель
71' Желтая карточка
Felix Michel
2:0
76' Гол
Тойвио Йоона
3:0
90' Гол
Люндберг Виктор
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
1
Ole
Soederberg
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
7
Бобко
Иван
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
10
Ferid
Ali
Хеккен
4-3-3
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

10'
Alexander Faltsetas
(Daleho Irandust)
1:0
21'
 
Jose Leon
40'
 
Раскай Анель
66'
 
Wilhelm Loeper
Ferid Ali
71'
 
Felix Michel
75'
 
Daniel Miljanovic
Gustav Jarl
76'
Тойвио Йоона
(Adam Andersson II)
2:0
80'
Берггрен Густав
Alexander Faltsetas
 
88'
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
 
88'
 
Jacob Lackell
Бобко Иван
90'
Селик Мерван
Ясин Ахмед
 
90'
Люндберг Виктор
(Паулиньо II)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен
Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен Аллсвенскан
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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